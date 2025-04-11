Instagram'da yeni dönem: Videolara şifre geliyor...

Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcı etkileşimini artırmaya yönelik yeni bir özelliğini test etmeye başladı.Sessizce başlatılan yeni özellikte yalnızca belirli bir şifreyle erişilebilen 'kilitli' Reels videoları gündeme geldi.Yani içerik üreticileri, videolarını yalnızca doğru şifreyi bilen takipçilerine açabilecek.Böylece hayranlar, favori fenomenlerinin veya ünlülerin paylaştığı özel içeriklere ulaşmak için küçük bir bilmeceyi çözmek zorunda kalacak.Örneğin, bir içerik üreticisi Reels videosuna 'doğum günüm' ya da 'köpeğimin ismi' gibi ipuçları verebilecek. Bu ipuçlarıyla doğru cevabı bulan kullanıcılar, kilitli videoya erişim sağlayabilecek.