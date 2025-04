Hakan Fidan: BM, Gazze'deki katliam karşısında sessiz kaldı

Antalya'da kritik forum...Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, '4. Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni'nde konuşuyor.Buradaki konuşmasında Bakan Fidan diplomasideki güncel gelişmelere değinerek, 'Yaşanan dönüşüm süreçlerini mercek altına alacağız. Diplomasinin doğasının kökten değiştiği bir dönemdeyiz' dedi.Siber saldırılar, dezenformasyon ve ticaret savaşlarının diplomatik zekanın da konusu haline geldiğini söyleyen Fidan, 'Tarihin akışını şekillendiren küresel dönüşümü yaşıyoruz. Geleneksel tehdit algılarına her gün yenisi ekleniyor' diye konuştu.Silahlanma yarışının yeniden başladığını söyleyen Bakan Fidan, 'En büyük tehdit ise başına buyrukluğun oluşturduğu karanlık bir gelecektir' dedi.'Meselemiz çok kutupluluğun yönetilebilmesidir' diyen Fidan, Birleşmiş Milletlerin Gazze'deki tutumunu eleştirerek, 'BM Güvenlik Konseyi, gücün tarafını tutmaya başlamıştır. Gazze'deki katliamda sessiz ve etkisiz kalmıştır. Artık mızrak çuvala sığmamaktadır' ifadelerini kullandı.Türkiye'nin yön veren bir duruş sergilediğini belirten Dışişleri Bakanı, 'Komşularımızı bir tehdit unsuru değil, işbirliği ortakları olarak görüyoruz' diye ekledi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarında şunları söyledi:Olağanüstü bir dönemde bu forumu gerçekleştiriyoruz. Forum, farklı perspektifleri bir araya getirmektedir. Forumumuzun bu yılki teması, ayrışan dünyada diplomasiyi sahiplenmek. Üç gün boyunca dünyanın karşı karşıya olduğu adalet ve yönetim krizlerine çözüm arayacağız. Değişim hedeflerinin daha iyi anlaşılmasını hedefleyeceğiz. Yeni ortak arayışlarını beraber tartışacağız. Yaşadığımız çağ sadece teknolojik değişimlerin değil diplomasinin de kökten değiştiğini bir döneme gelmiştir. Yeni çağda diplomasi, katmanlı bir diplomatik faaliyetler talep etmekte.Eskiden bilgenin yolculuğu yavaş ve zahmetliydi, ancak bugün bilgi saniyeler içinde ulaşabilen veriye dönüştü. Bu durum avantajlar kadar dezavantajları da beraberinde getirmiştir. O da uluslararası krizler ve mücadeleler. Siber saldırılar, enerji güvenliği ve ticaret savaşları. Bunların her biri artık küresel güvenlik kadar diplomatik zekanın konusu haline gelmiş durumdalar. Zamanın ruhu artık çok kutuplu bir düzene işaret etmektedir. Silahlanma yarışı maalesef yeniden başlamıştır. Uluslararası sisteme en büyük potansiyel tehdit ise kuralsızlığın, başına buyrukluğun hakim olduğu karanlık bir gelecektir. Aklı selim ve adalete dayalı gerçekçi politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bugün, etkisiz kalmıştır. BM'deki mevcut düzen artık çözüm üretememektedir. Örneğin BMGK, Gazze konusunda sessiz kaldı. Bugün, mızrağın çuvala sığmadığı görülmektedir. Türkiye bugün çözümün merkezindeki ülkedir, Gazze için sesini çıkaran Ukrayna için barış çağrısı yapan aktördür.