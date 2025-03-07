Türkiye bu olayı konuşuyor! Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu...

İstanbul'da Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü gezmek amacıyla Belgrad Ormanı'na gideceğini belirterek evinden ayrıldı ve bir daha evine dönmedi.Gürel'in kayıp ihbarının ardından ormanda yapılan arama çalışmalarının dördüncü gününde, 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde buldu.Hafif yaralı olarak Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, tedavisi sırasında bir süre kalbi durmuş ve entübe edilmişti.Yoğun bakımda tedavisi süren Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Ölüm nedeninin belirlenmesi için Gürel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.Kurumun incelemeleri tamamlansının ardından Gürel'in ölümün nedeni belirlendi.Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna erişen tv100 ekibinden İzel Topaloğlu, Ebru Baki'nin Para Manşet programına bağlanarak Gürel'in ölüm nedenine ilişkin ilk bulguları bildirdi.Rapora göre, uzun süre açlık ve susuzluk çeken ayrıca hipotermi de geçirdiği öne sürülen Gürel'in, bunlara bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği açıklandı.Bulunduğunda vücut ısısı 25 dereceye kadar düşen Gürel'in, organlarının bu süreçte iflas etmeye başladığı düşünülüyor.