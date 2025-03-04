Tim Cook duyurdu: Bu hafta yeni Apple ürünü tanıtılacak

Apple CEO'su Tim Cook, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla, bu hafta içinde yepyeni bir Apple ürünü tanıtacaklarını duyurdu.Cook'un paylaşımında 'Air' isminin geçmesi, yeni bir MacBook Air modelinin geleceği yönündeki tahminleri güçlendirdi. Apple'ın yeni ürünü, teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyor.Tim Cook, paylaşımında hangi ürünün tanıtılacağına dair net bir bilgi vermedi. Ancak, videoda 'Air' isminin geçmesi, akıllara hemen MacBook Air'i getirdi.Güvenilir Apple kaynaklarından Mark Gurman, pazar günü yaptığı açıklamada, Apple'ın bu hafta M4 çipli bir MacBook Air tanıtacağını belirtmişti.Bu da yeni cihazın MacBook olacağı ihtimalini oldukça yükseltiyor. M4 çipli MacBook Air, performansıyla dikkatleri üzerine çekecek.MacBook Air'ın yanı sıra, yeni bir iPad Air modelinin de tanıtılma ihtimali bulunuyor. Ancak, Mark Gurman, iPad modellerinin sonraki haftalarda geleceğini ifade etti.Bu da MacBook Air'in daha olası bir seçenek olduğunu gösteriyor. Yeni iPad Air, kullanıcılarına gelişmiş özellikler sunacak.Apple, yeni ürünün hangi gün ve saatte tanıtılacağına dair henüz bir bilgi paylaşmadı. Ancak, Cuma gününe kadar herhangi bir gün tanıtımın gerçekleşebileceği belirtiliyor.