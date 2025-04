Yeni doğan her çocuğa 5 bin TL! İşte başvuru tarihi ve şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü Tekirdağ'da geçirdi. Tekirdağ Polisevi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Bakan Göktaş'i Vali Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile protokol üyeleri karşıladı. Emniyet personeli ve vatandaşlarla bayramlaşan Göktaş, çocuklara bayram harçlığı verdi.Daha sonra Zübeyde Hanım Sevgi Evi ile şehit Jandarma Er İker Akkaya'nın ailesine ziyaret edip bayramlaşan Göktaş, AK Parti teşkilatında partililerle bir araya geldi. Partililerle bayramlaşan Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, huzurlu bir bayram diledi. Göktaş, "Bugün Tekirdağ'da kıymetli teşkilatımızla bayramlaştık ama aynı zamanda şehit ailelerimizle, çocuklarımızla ve ildeki idarecilerimizle, jandarmamızla, halkımızla beraber bayramlaştık. Bugün tabii Tekirdağ'da bulunmaktan mutluyuz. Bayramın birinci günü, inşallah Rabbim hayırla, huzurla nice bayramlar nasip eylesin tüm ülkemize, aynı zamanda tüm İslam coğrafyasının bayramını kutluyorum. Tabii biliyorsunuz günümüzde de maalesef bombalar altında hala bayram geçirmeye çalışan çocuklarımız var. Filistin'de, Gazze'de zor zamanlarda, bayram eda etmeye çalışan bütün ailelerimizin de bayramını buradan tebrik ediyorum. Dualarımız her zaman Filistinli ve Gazzeli çocuklarımız için" dedi.Tekirdağ'a yeni iki huzurevi kazandıracaklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Tabii bugün Tekirdağ'a geldik. Tekirdağ'a da biliyorsunuz uzun zamandır istenen, yani çalışılması gereken iki önemli yatırımımız vardı. Bunlardan bir tanesi de huzurevi. Özellikle Marmaraereğlisi'ndeki huzur evimiz. Aynı zamanda da Tekirdağ merkezdeki huzur evimizi de inşallah bayram sonrası bir an önce başlatıyoruz. Artık yatırım programımıza da aldık. Yakın zamanda bütün Tekirdağlı hemşehrilerime de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Diğer yandan il müdürlüğümüzün de binasını aynı şekilde inşallah en yakın zamanda Tekirdağ halkına kazandıracağız" diye konuştu.Bakan Göktaş, aile yılı kapsamında hayata geçirilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kabul edilmesinin ardından bugün de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren doğum yardımı hakkında da bilgi verdi. Göktaş, "Bu sene biliyorsunuz Aile Yılı, 85 milyon vatandaşlarımızla ailelerimizin huzuru, refahı için, her türlü çalışmaları devam ediyoruz. Özellikle doğum yardımlarımız da biliyorsunuz artık meclisten geçti. Bayram sonrasında inşallah başvuruları alacağız. İlk doğan çocuklarımıza, 2025 yılının 1 Ocak itibarıyla doğan her bir çocuğumuza 5 bin liralık tek seferlik desteğimiz, ikinci çocuğumuza 1500 liralık annenin hesabına desteğimiz, üçüncü çocuk itibariyle de annenin hesabına 5 bin liralık nakdi desteğimiz olacak. Şimdiden bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii bu süreçte bizlere destek olan bütün milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yoğun mesai harcadılar bayram arifesi, bayrama yetişsin ve bayram sonrasında da arkadaşlarımıza bu güzel hizmetlerimizi aile yılına yaraşır bir şekilde yakıştırmak ve bütün vatandaşlarımızın istifadesine sunmak için bunlar çok çok kıymetli" şeklinde konuştu.Geçtiğimiz 13 Ocak'ta 81 ilde Aile ve Gençlik Fonu'nu da hayata geçirdiklerini hatırlatan Göktaş, "Diğer yandan biliyorsunuz Aile Yılı kapsamında 13 Ocak itibariyle 81 ilimizde de Aile ve Gençlik Fonu'nu gençlerimizin evlilik yolunda desteklemek amacıyla çok güzel projeler hayata geçirdik. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etmişti. Tekirdağ'da başvurularımız devam ediyor. 18-29 yaş arasındaki bütün gençlerimize 150 bin liralık bir kredi desteğimiz olacak. Ama aynı zamanda tabii bu fondan faydalanan bütün gençlerimize de çeyiz yardımlarında da farklı şekilde desteklerimiz olacak. Ben bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekirdağ'da biliyorsunuz iki tane yatırımımız inşallah en yakın zamanda başlıyoruz. Programımız tamamlandı. Yakın zamanda Tekirdağ'da iki huzur evimiz ve il müdürlüğümüzü hayata geçireceğiz. Ben bütün vatandaşlarımıza, bütün Tekirdağ halkına ve bütün Türkiye'nin şimdiden bayramını tebrik etmek istiyorum. Hayırla, huzurla, nice sağlıklı, huzurlu bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.Genel Kurulda kabul edilen önergeye göre, düzenlemeyle Türk vatandaşları 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapabilecek. Yardımlar Türkiye'de ikamet etme şartıyla verilebilecek.Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödenecek.İkinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira yardım yapılacak.Üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.* Doğumun ardından çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kaydı yapılacak.* "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi" doldurularak şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla başvuru yapılacak.* Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından alınacak.* Kamu kurumlarında çalışan personel, başvuruyu kendi kurumuna iletecek.* Yurt dışında yaşayan vatandaşlar başvurularını Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya konsolosluklar aracılığıyla yapabilecek.Yeni teşvik sistemi, demografik yapının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik sosyal politika araçları arasında stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.Doğum yardımı başvurusu, çocuğun nüfus müdürlüğünde kaydı yapıldıktan sonra, "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi"nin doldurulup imzalanmasıyla yapılabilir.Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Kamu kurumlarında çalışan kişiler ise çalıştıkları kuruma başvuracak. Yurtdışında yaşayanlar ise Türkiye'deki büyükelçilik ve konsolosluklardan başvuruda bulunabilecek.