Ankara’da hatalı sollama felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ankara’nın Haymana ilçesinde hatalı sollama nedeniyle meydana gelen korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, Haymana ilçesi Konya yolu Çalış mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, sürücülerden biri hatalı sollama yapınca iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, bölgeye ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, araçlarda sıkışan yaralılara müdahale ederken, hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, araçlarda sıkışan yaralılara müdahale ederken, hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.