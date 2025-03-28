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Ankara’da hatalı sollama felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’nın Haymana ilçesinde hatalı sollama nedeniyle meydana gelen korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Ekleme: 28.03.2025 - 12:49 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:51 / Editör: Atilla Özbir
Ankara’da hatalı sollama felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı varKaza, Haymana ilçesi Konya yolu Çalış mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, sürücülerden biri hatalı sollama yapınca iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, bölgeye ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, araçlarda sıkışan yaralılara müdahale ederken, hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Ankara’da hatalı sollama felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var