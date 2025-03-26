Hakan Fidan’ın ABD ziyareti Yunan basınında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Washington'daki görüşmesi, Yunanistan basınının gündeminde de yer aldı.Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, görüşmeye geniş yer ayırdı.Görüşmede ABD'nin Türkiye Büyükelçisi adayı Tom Barak'ın ifadelerine de yer verildi.Tom Barak'ın 'Türkiye en eski medeniyetlerden biridir ve barış, refah ve güvenlik programı arayışındadır.' ifadeleri haberde yer aldı.ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediği şu sözleri de haberde yer aldı: “İyi bir yer, iyi de bir lider.”Washington'daki Kathimerini kaynakları, bu hafta Başkan Trump'a Rubio tarafından CAATSA yaptırımları konusuyla ilgili bir brifing verilebileceğini, zira Trump'ın Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinin hemen ardından daha kapsamlı ve daha eksiksiz bir brifing almak istediğini belirtti.Habere göre Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington'da yaptığı son görüşmede, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılmasının söz konusu olmadığı konusunda güvence verdiği iddia edildi.Daha sonra ABD Başkanı'nın konuyu inceleme niyetini açıklaması İsrail'i şaşırttı.İlk başta bu güvencenin İsrail diplomasisini rahatlattığı ve ABD'deki Yahudi lobisinin endişe seviyesini düşürdüğünü belirten Kathimerini, “Ancak konunun kamuoyuna yansıması yeni bir ivme kazanmasına yol açtı ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile pazar günü yaptığı görüşmede ortaya çıkmasından birkaç saat sonra yeniden gündeme geldi.” diye yazdı.Haberin devamında şu ifadelere yer verildi:“İsrail tarafından kullanılan temel argüman, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin artık ‘İsrail'le sınırı' olduğu ve ABD'den bu tür ileri teknoloji bir yana, herhangi bir ek askeri teçhizatın İsrail için ciddi ulusal güvenlik sorunlarına yol açacağıdır. Bu argüman Beyaz Saray tarafından göz ardı edilemez, hatta özellikle de mevcut durumda hafife alınamazdı.”Kathimerini, “Ancak bugünün Washington'unda önemli olan Trump'ın bu konuda vereceği karar.” diye ekledi.Öte yandan Amerikan Helenik Enstitüsü (AHI), Donald Trump'a gönderdiği bir mektupla CAATSA yaptırımlarının sürdürülmesi ve Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılmaması çağrısında bulundu.Mektupta AHI, komşu ülke CAATSA yaptırımlarının tetiklenmesine neden olan Rus S-400 sisteminden vazgeçmeyi seçse bile Ankara'nın F-35 programına geri dönmesine kesin olarak karşı olduğunu ifade etti.Mektupta şu ifadelere yer verildi:'Türkiye S-400 sistemini ABD'den pazarlık kozu elde etmek için değil, ABD ve NATO'ya karşı yükümlülüğü olduğu için kaldırmalıdır. ABD, kendi yarattığı bir sorunu çözdüğü için Türkiye'yi ödüllendiremez.'Mektupta şu üç madde yer aldı:1. Türkiye'nin F-35 Müşterek Taarruz Savaş Uçağı ortaklığına yeniden katılmasına yol açacak her türlü eyleme kategorik olarak karşı çıkın.2. Türkiye'yi S-400 füze sistemlerini elden çıkarması için teşvik etmeye devam edin.3. CAATSA aracılığıyla Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkmaya devam edin.