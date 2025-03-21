Özgür Özel'in hukuk tanımazlığı devam ediyor! Çağrısını yineledi: Yıkın geçin!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sokak çağrısını yineledi. Beylikdüzü'nde yaptığı konuşmada İBB'ye yönelik soruşturma ve operasyonlara bir kez daha tepki gösteren Özel, vatandaşları meydanlara davet etti.CHP lideri Özel 'Hepimizi sokağa, meydanlara davet ediyorum. Kavga etmeye değil, evlatlarımıza sahip çıkmaya, demokratik şekilde milyonlar olup sokaklara akmaya… Sokaklara on binleri, yüz binleri, milyonları demokratik tepkimizi göstermeye davet ediyorum.' dedi.'Elbette hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür geçeriz. Ama bir tek polisimize, memurumuza kötü niyetli şekilde saldırma, su atma ya da onu tartaklama o bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa, polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin.'