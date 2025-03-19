İl genelinde yasaklandı: Yapan yandı, anında ceza kesiliyor!

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Düzce’de il genelinde balıkların üreme ve yumurtlama dönemi olması nedeniyle iç sularda avlanma yasağı başladığı duyuruldu. Söz konusu yasak süresi boyunca avlandığı tespit edilenlere ise para cezası kesileceği belirtildi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından il genelinde iç sularda balık avının yasaklandığı duyuruldu.Yapılan duyuruda, Sazan, Kadife, Şiraz, Yayın ve diğer türlerin korunması amacıyla bu dönemde avlanmaya kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi.Yasağa uymayan vatandaşlar hakkında ise kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında idari yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.Söz konusu yasak hakkında yetkililer, avlanma yasağı süresince yasaklı su ürünlerinin satışı, nakli ve imalat süreçlerinde kullanımı da yasak olduğunu belirtti.Bu dönemde önceden avlanmış ve satışa sunulacak balıkların yasak başlamadan önce stok tespiti yapılması gerekiyor.Ürünlerin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine en geç 24 saat içinde başvurularak kayıt altına alınması zorunlu olacak. Stok tespiti yapılmayan balıkların satışı, nakli ve ihracatı yasak olacak.