Kadıköy'de korkunç kaza: Çöp kamyonu 82 yaşındaki kadını ezdi!

İstanbul Kadıköy'de geri geri gelen çöp kamyonunun altında kalan 82 yaşındaki I.Y. isimli kadının ezilerek hayatını kaybetti.Kaza, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Güleç Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi.İddiaya göre, T.K.'nın kullandığı 34 FCV 646 plakalı çöp kamyonu geri geri gelirken sokakta yürüyen I.Y. (82) isimli kadını altına alarak ezdi Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay sonrası çöp kamyonunun şoförü gözaltına alındığı, I.Y.'nin cansız bedeninin ise cenaze aracı ile morga kaldırıldığı öğrenildi.