Elon Musk yeni ekip kurdu! Bu sefer de ölü insanların peşine düştü

Başkan Trump'ın talimatıyla Sosyal Güvenlik İdaresi'nde (SSA) çalışmaya başlayan, Elon Musk liderliğindeki özel ekipte 10 görevli yer alıyor. 'DOGE' adı verilen ekibin üyeleri arasında mühendislerin de olduğu açıklandı. Görevlilerin, vatandaşların kimlik bilgileri dahil hassas verilere erişim yetkisi bulunuyor. Bu nedenle tüm ekibe özel gizlilik ve etik eğitimleri verildiği belirtildi.SSA yöneticileri, ekibin yanlış ödemeleri ve ölüm kayıtlarını inceleyerek, sahte veya yanlışlıkla yapılan ödemeleri önlemeye çalışacağını duyurdu. 2021 yılında yapılan bir denetimde, SSA'nın Aralık 2019'a kadar ölmüş 24 bin kişiye toplam 298 milyon dolar yanlış ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu rakam, kurumun yıllık 1 trilyon dolarlık bütçesine göre düşük kalsa da hükümet konunun üstüne gitmekte kararlı.Trump yönetimi, sorunun büyüklüğünü sık sık dile getirerek 'on milyonlarca' ölü kişiye ödeme yapıldığını iddia etmişti. Ancak kurumun kendi denetimleri, sorunun iddia edilenden çok daha küçük boyutlarda olduğunu gösteriyor.Sosyal Güvenlik İdaresi Başkanı Vekili Leland Dudek, iddiaları netleştirmek için gerçek rakamları internet sitelerinde yayınladıklarını söyledi. Dudek ayrıca, kurumun gelecekte finansal sıkıntı yaşayabileceğini ve bu durumun 2035 yılında gerçekleşebileceğini ifade etti.Beyaz Saray yetkilileri, yanlış ve sahte ödemelerin tespit edilmesi gerektiğini belirterek, 'Amerikan halkının vergilerinin nereye harcandığını bilme hakkı var' açıklamasını yaptı.Öte yandan, Sosyal Güvenlik İdaresi'nin çalışan sayısında da azaltmaya gideceği iddiaları gündeme geldi. İddiaya göre çalışanların yüzde 50'si işten çıkarılabilir. Ancak kurum yetkilileri söz konusu rakamı yalanladı ve çalışan sayısının yüzde 12,3 azaltılacağını duyurdu.