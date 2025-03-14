Bahçeli'den, Bakan Memişoğlu'na 'Tıp Bayramı' telefonu

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi.Bakan Memişoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum.