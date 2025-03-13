Fenomen Mehmet Ali Çatal'a ‘Rahmi Koç’ şoku! İfadeye çağrıldı

Sosyal medyada çektiği mizah videoları ile adını duyuran Mehmet Ali Çatal'ın başı, yaptığı son paylaşımı nedeniyle dertte.

Çatal, bir röportajın üzerine yaptığı seslendirme ve montaj tekniğiyle bir mizah içeriği oluşturdu. Videonun sosyal medyada viral olmasının ardından Koç ailesi ünlü fenomenden şikayetçi oldu.Çatal, Rahmi Koç ile sözde röportaj yaptığı videosu nedeniyle, 'İzinsiz fotoğraf ve video yayınlama', “özel hayatın gizliliğini ihlal' ve “kişinin saygınlığına zarar vermek' suçlamalarıyla ifadeye çağrıldığını sosyal medya hesabından paylaştı.Çatal, paylaşımında 'Az önce emniyetten aradılar. Rahmi Koç videosu için ifadeye çağırdılar.' dedi.Sosyal medyada dolaşıma giren Rahmi Koç'un söyleşi videosu günlerce konuşulmuştu. Videoda, Rahmi Koç, oğlu Ali Koç ile ilgili sorulara olumsuz cevap veriyordu. Videonun orijinalliği tartışılırken, ilk paylaşımı yapan ünlü fenomen Mehmet Ali Çatal görüntülerin sadece mizah amaçlı kurgulandığını açıklamıştı.Söyleşinin orijinali 10 Ekim 2024'de bir youtube kanalında, “1 Fincan 40 soru” konseptiyle yayınlanmıştı. Orijinal videoda Rahmi Koç'a birbirinden bağımsız 40 soru soruluyor, montajlanan videoda ise soruların değiştirildiği görülüyor.