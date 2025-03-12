BDDK'dan yeni taşıt kredisi kararı! Kredi limitleri değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de üretilen elektrikli motorlu taşıtların satın alınmasına yönelik kredi vadelerinde ve kredi kullanım oranlarında değişikliğe gitti.Resmi açıklamaya göre, taşıt kredilerinin vade sınırları, aracın nihai fatura değerine göre yeniden belirlendi:2,5 milyon TL ve altındaki araçlar için 48 ay,2,5 - 5 milyon TL arasındaki araçlar için 36 ay,5 - 6,5 milyon TL arasındaki araçlar için 24 ay,6,5 - 7,5 milyon TL arasındaki araçlar için 12 ay olacak.Kredi kullanım oranları ise şu şekilde düzenlendi:2,5 milyon TL ve altındaki araçlar için %70,2,5 - 5 milyon TL arasındaki araçlar için %50,5 - 6,5 milyon TL arasındaki araçlar için %30,6,5 - 7,5 milyon TL arasındaki araçlar için %20,7,5 milyon TL'nin üzerindeki araçlar için ise kredi imkanı sunulmayacak.Ayrıca, bu kapsamda yeniden yapılandırılan kredilerde, ilk kullandırım tarihindeki vade sınırları geçerli olacak.