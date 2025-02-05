Ekrem İmamoğlu'na 3 ayrı suçtan iddianame: 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame hazırladı. Ekrem İmamoğlu için 7 yıl 4 aya kadar hapis istendi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz 20 Ocak tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik yaptığı konuşma hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma sonucunda İmamoğlu'na "tehdit", "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.