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Ekrem İmamoğlu'na 3 ayrı suçtan iddianame: 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame hazırladı. Ekrem İmamoğlu için 7 yıl 4 aya kadar hapis istendi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ekrem İmamoğlu'na 3 ayrı suçtan iddianame: 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi
Ekleme: 5.02.2025 - 16:42 Güncelleme: 5.02.2025 - 16:43 / Editör: Fehmi Öztürk
Ekrem İmamoğlu'na 3 ayrı suçtan iddianame: 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz 20 Ocak tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik yaptığı konuşma hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

3 AYRI SUÇTAN İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma sonucunda İmamoğlu'na "tehdit", "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.