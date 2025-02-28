Antalya'da elektrik sayacı bomba gibi patladı

Manavgat'ta ansızın patlaması sonucu yanmaya başlayan elektrik sayacını fark eden bir komşu, çatıdaki kabloyu keserek faciayı önledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kümeevleri mevkisinde bulunan bir ikamette yangın çıktı.Yangını fark den vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.Elektrik sayacının şase yapmasıyla çıktığı öğrenilen yangında, evde bulunanlar korkuyla kendilerini dışarı attı.ELEKTRİK SAYACI PATLADIİhbarla verilen adrese gelen ekipler, vatandaşlar tarafından söndürülen yangına soğutma çalışması yaptı.Yangının, evin iç kısmında bulunan elektrik sayacının patlaması sonucunda çıktığı öğrenildi.KABLOLARI KESİNCE FACİAYI ÖNLEDİElektrik işlerinden anlayan bir komşunun çatıdaki elektrik kablosunu kesmesiyle yangının büyümesinin önüne geçildiği belirtildi.Öte yandan ev sahipleri, elektrik sayaçlarının kısa süre önce değiştirilmesinin ardından sayaçta sürekli şase meydana geldiğini dile getirdi.