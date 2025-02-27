MEB BURSLULUK SINAVI HANGİ GÜN? Bursluluk sınavı ne zaman, başvuruları ne zaman alınacak? MEB Bursluluk sınavı takvimi 2025

2025 Bursluluk sınavı ne zaman? büyük bir merakla araştırılıyor. Sınavın ne zaman yapılacağı ve başvuruların hangi tarihlerde alınacağı, veliler ve öğrenciler tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin katılacağı bursluluk sınavı, Nisan ayında düzenlenecek. Peki, bursluluk sınavı Nisan ayının kaçında yapılacak? Başvurular ne zaman alınacak?

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) BAŞVURULARI NE ZAMAN?

BAŞVURU ŞARTLARI

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve başarı gösteren öğrencilere burs kazandıran Bursluluk Sınavı'nın ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyor. 2025 yılı için sınavın tarihi ve başvuru süreci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki,Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte detayları...Bursluluk Sınavı bu sene, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.2025 bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli olmadı. Sınav için başvurular geçtiğimiz yıl 13 Şubat-1 Mart tarihleri aralığında kabul edilmişti.Burs başvurularının bu sene de Şubat ayında alınması bekleniyor.a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.