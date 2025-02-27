FETÖ’nün mahrem imamı çatı katında yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 2008 ile 2013 yılları arasında Batman'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasında 'mahrem imam' olarak faaliyet gösterdiği belirlenerek 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Emin K.'nin (47) yakalanması için çalışma başlattı.SINAV SORULARINI SIZDIRDIÖrgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen sınıf öğretmeni Mehmet Emin K.'nin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgüte eleman temini ve mevcut elemanların da bağlılığını artırmak için sohbet toplantıları düzenlediği belirtildi. Örgüt üyelerine komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdırdığı saptanan firari hükümlünün, tayini çıkan emniyet personellerini de gittikleri kentlerdeki mahrem imamlarla görüştürdüğü bildirildi.ÇATI KATINDA KALDIFirari hükümlü Mehmet Emin K.'nın yakın tarihte Adana'ya gittiği ve akrabalarının Sarıçam ilçesindeki müstakil evinin, çatı katında kaldığı belirlendi. Önceki operasyonlarda gözaltına alınan çok sayıda şüphelinin, Mehmet Emin K.'nin örgütsel faaliyetleriyle ilgili hakkında ifade verdikleri öğrenildi. Bu tespitler üzerine harekete geçen TEM ekipleri, saklandığı adrese düzenlediği operasyonda firari hükümlü yakaladı. Mehmet Emin K., işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.