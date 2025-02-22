'Panel' soruşturmasında korkunç gerçekler ortaya çıktı! Pes dedirten mesajlar: Bu sefer pis para vuracağız!

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 76 şüphelinin telefonu incelendi. Şüphelilerin telefonundaki mesajlar, kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek satıldığını ortaya koydu. Şüphelilerin, Türk vatandaşlarının kimlik, fotoğraf, mesaj gibi özel bilgilerini 'Panel' adı verilen sistemde toplayarak para karşılığında sattıkları tespit edildi.Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 76 şüphelinin telefonu incelendi. Şüphelilerin telefonundaki mesajlar, kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek satıldığını ortaya koydu. Şüphelilerin, Türk vatandaşlarının kimlik, fotoğraf, mesaj gibi özel bilgilerini 'Panel' adı verilen sistemde toplayarak para karşılığında sattıkları tespit edildi.Sabah'ın haberinre göre ulaşılan inceleme raporlarına göre şüpheliler, sosyal mühendislik teknikleriyle sistemlere erişim sağlama yöntemlerini tartışıyordu.Üniversite, hastane ve birçok kamu ile özel kurumun ağ güvenlik sistemlerini aşmanın yollarını arayan şüphelilerin, Trendyol ve Getir gibi e-ticaret sitelerinden veri çekme (scraping) planları yaptığı belirlendi. Ayrıca, açtıkları şirketler üzerinden 'naylon fatura' düzenlemek için birbirlerine yol gösterdikleri saptandı.Şüphelilerin telefonlarında çok sayıda vatandaşın fotoğrafı da bulundu. Mesajlaşmalarda, sadece bir araç plakasından bile kişinin kimlik numarasına, aile bilgilerine, adresine ve özel bilgilerine ulaşabildikleri yazışmalar tespit edildi. Kurdukları yasa dışı sistemle vatandaşların tapu kayıtları, hastane geçmişi, adli sicil kayıtları ve eğitim bilgilerini sorgulayabildikleri belirlendi.Şüphelilerin, çeşitli giriş panel bağlantılarını Ngrok üzerinden paylaştıkları, kişisel verileri sorgulama karşılığında ücret talep ettikleri ve kazandıkları paraları Papara üzerinden transfer ettikleri tespit edildi. Kurdukları yasa dışı sistemle ciddi maddi kazanç sağladıkları anlaşıldı.Şüphelilerin, kamu ve özel kurumlar adına resmi SMS gönderme sistemlerini de kullandıkları tespit edildi. Telefonlarında da dolandırıcılık ve kimlik avı girişimlerinde kullanılan hesap ve bağlantıların bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin, kendi aralarında hesap çalma, veri sızdırma ve yasa dışı kumar işlemleriyle ilgili yazışmalar yaptıkları ortaya çıktı.WhatsApp yazışmalarında şüphelilerin, yasa dışı yollarla para kazandıklarını kabul ettikleri görüldü. Bir şüpheli, 'Panelden vur parayı, paran bol olsun. Devletin bizimle işi olmaz.' diyerek kendilerini güvende hissettiklerini yazdı. Ancak kısa süre sonra yakalanarak tutuklandıkları ortaya çıktı.Şüphelilerin, yasa dışı kazançlarını tartıştıkları mesajlar arasında, 'Panel işinde 700 TL verip 1 ayda 120 bin kazanıyorduk. Tek sorun illegal olması. Bu sefer daha pis para vuracağız, 300 bin kazanır mıyız?' şeklindeki konuşmalar dikkat çekti.Şüpheliler, daha fazla para kazanmak için sorgulama sistemlerini güncelleyerek yeni hizmetler ekledi. Telegram üzerinden reklam yaparak 'TC Plus sorgu, aile sorgu, güncel adres sorgu, eş sorgu, komşu sorgu, şirket yöneticilik sorgu' gibi birçok kişisel veriye erişim sunduklarını duyurdular. İlerleyen süreçte 'kan grubu ve ayak numarası' sorgulama hizmetini de sisteme eklemeyi planladıkları belirlendi.Şüphelilerin, 'araç takip sorgu' sistemini kullanarak kişilerin nerede ve ne zaman yolculuk yaptıklarını görebildikleri tespit edildi. Ayrıca, hastane kayıtlarına erişim sağlayarak 'hangi ilaç hangi hastanede yazıldı, yazan doktor kim?' gibi bilgileri de sorguladıkları ortaya çıktı.Şüphelilerden birinin notlar bölümünde kayıtlı bir yazı dikkati çekti. Yazıda, 'Geçmişte çok yanlış şeyler yaptım. Karanlık işlere bulaştım. Gördüklerim beni yıktı. Tek istediğim normal insan olmak, huzurlu bir hayat yaşamak.' ifadeleri yer aldı.Son 5 yılda Türkiye'de, teknoloji destekli dolandırıcılık vakaları beş kat arttı. Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF) verilerine göre Türkiye, dolandırıcılık suçlarının en fazla yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor. OLAF'ın raporuna göre, dolandırıcılık vakalarının artmasının en büyük nedenlerinden biri, kişisel verilerin kolayca ele geçirilerek satılması olarak gösterildi.