Gara ve Hakurk'a harekat: Çok sayıda terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili sosyal medyadan açıklama yayımladı.
9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz." denildi.