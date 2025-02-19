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Gara ve Hakurk'a harekat: Çok sayıda terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Gara ve Hakurk'a harekat: Çok sayıda terörist öldürüldü
Ekleme: 19.02.2025 - 10:12 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:14 / Editör: Fehmi Öztürk
Gara ve Hakurk'a harekat: Çok sayıda terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili sosyal medyadan açıklama yayımladı.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz." denildi.

Gara ve Hakurk'a harekat: Çok sayıda terörist öldürüldü