Ankara’da Birleşik Metal İş Sendikası'nda saldırı: Deniz Ilgaz Erdinç Koç'u öldürdü!

Dehşet dolu olay saat 15.30 sıralarında Ankara'da yaşandı… Birleşik Metal Sendikası'nda Şube Başkanı olarak görev alan Deniz Ilgaz, şube sekreteri Erdinç Koç'a yönelik bir silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Erdinç Koç hayatını kaybederken, zanlı Deniz Ilgaz da saldırı sonrası hayatına son verdi. Birleşik Metal Sendikası'nın bulunduğu sokak güvenlik şeridiyle kapatıldı.