Türkiye Korkusundan İsrail'e Sarıldılar!

Yunanistan Parlamento Savunma ve Dışişleri Komitesi, cuma günü kapalı oturumda İsrail merkezli Elbit Systems firmasından 36 PULS tipi çok namlulu roketatar sisteminin tedarikine onay vermişti.Anlaşmaya göre, PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin yedek parçalarının Yunanistan'da üretilmesi ve bu kapsamda Elbit Systems'in Yunan teknisyenlere eğitim sağlaması öngörülüyor.İki ülkenin ayrıca, Yunanistan'da çok katmanlı bir hava ve füze savunma sistemi kurulmasına yönelik yaklaşık 3 milyar avro değerindeki ayrı proje için müzakereleri sürdürdüğü belirtilmişti.İsrail merkezli Israel Hayom gazetesi, Yunanistan Parlamentosu'nun, İsrail'den 36 çok namlulu roketatar sistemi alımını onaylaması hakkında dikkat çeken bir habere imza attı.İsrailli gazete, Yunanistan'ın roketatar sistemini Türkiye'nin yükselen gücüne karşı bir önlem olarak Aşil Kalkanı' programı kapsamında Ege Adalarına konuşlandıracağını vurguladı. Israel Hayom, sistemin Yunanistan'ın Türkiye ile olan kuzeydoğu sınırının ve Ege Adalarının savunmasına katkı sağlayacağını ileri sürdü.'Aşil Kalkanı' ismini verdiği, uzun vadeli bir silahlanma programını gerçekleştirmeye çalışan Yunanistan, bu çerçevede Batı Trakya bölgesi ile Doğu Ege Adaları için 3 milyar avroluk savunma yatırımı yapmayı planlıyor.Habere göre, roketatar sistemi alımının onaylanması, Atina ve Ankara arasında yaşanan sert söz düellosunun ardından geldi: Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yi 'en büyük tehdit' olarak tanımlarken, Türkiye bu açıklamaları gerçeklikten kopuk ve sanrılı olarak nitelendirdi.Israel Hayom, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Türkiye'ye karşı iş birliklerini derinleştirdiğini belirtti. Habere göre, bu iş birliğinin bir parçası olarak üç ülke yakın ekonomik ve güvenlik ilişkilerine sahip.Habere göre, PULS sisteminin merkezinde, Elbit Systems tarafından üretilen çok amaçlı bir roket fırlatıcı bulunuyor. Bu fırlatıcı, Grad roketlerinden 300 km menzile ulaşabilen hassas güdümlü roketlere kadar çeşitli mühimmatları ateşleyebiliyor. Sistem, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) topçu birliği tarafından da kullanılıyor.