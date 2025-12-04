Türkiye'nin En Mutlu Şehirleri!

TÜİK'in yaşam memnuniyeti araştırması, şehirler arasındaki farkları net bir şekilde ortaya koydu. 81 il içinde öne çıkan 10 şehir yüksek mutluluk oranlarıyla dikkat çekti. Listenin birinci sırasında yer alan şehir ise sonuçları gören birçok kişiyi şaşırttı. İşte mutluluk düzeyi en yüksek 10 il ve merak uyandıran sıralama…%71,36'lık mutluluk oranıyla Şırnak, Türkiye'de en çok mutlu bireyin yaşadığı 10 şehirden biri oldu. Kentin toplam nüfusu ise 537 bin 672 kişi olarak açıklandı.Siirt, 331 bin 70 kişilik nüfusuyla %71,65 mutluluk oranına ulaşarak listenin 9. basamağında kendine yer buluyor.%72,34'lük mutluluk oranıyla Uşak, sıralamada 8. basamakta bulunuyor. Şehrin nüfusu ise 369.433 kişi olarak kayıtlarda yer alıyor.Düzce, 395.979 kişilik nüfusu ve %72,77'lik mutluluk oranıyla listenin 7. basamağında kendine yer veriyor.216.312 nüfusa sahip Çankırı, %73,5'lik mutluluk oranıyla listede 6. sırada yer alıyor ve bu oran sayesinde pek çok ili geride bırakmayı başarıyor.279 bin 367 nüfusa sahip Kütahya, %73,76'lık mutluluk oranıyla listenin 5. sırasında bulunuyor ve en mutlu şehirler arasında yer alıyor.%75.48'lik oranla Kırıkkale, Türkiye'nin en mutlu 4. şehri olarak listede yer alıyor. Kırıkkale'nin toplam nüfusu 271.92.81.910 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en küçük illerinden biri olan Bayburt, aynı zamanda en mutlu insanların yaşadığı 3. şehir konumunda. %75,91'lik mutluluk oranıyla en mutlu iller listesinde üst sıralarda kendine güçlü bir yer ediniyor.%76,43'lük mutluluk oranıyla dikkat çeken Afyonkarahisar, Türkiye'nin en mutlu ikinci şehri olarak öne çıkıyor. Kentin toplam nüfusu ise 736.912 kişi olarak kaydediliyor.Karadeniz'in sakinliğiyle özdeşleşen Sinop, aynı zamanda Türkiye genelinde de mutluluğun zirvesine yerleşiyor. %77,66'lık mutluluk oranıyla listenin bir numarası olan şehir, böylece 80 ili geride bırakmayı başarıyor. Toplam 216.460 nüfusa sahip Sinop, adeta 'huzurun başkenti' olarak öne çıkıyor.