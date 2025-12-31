Türkiye'de Yabancı Gelinler Arttı!

Yabancı gelinlerin beklentisiz yaklaşımları yabancı evliliklerinin sayısının giderek daha çok artmasına neden oluyor.Türkiye'deki evlilik yaşı ve sayısında azalma, mevcut evliliklerde ise boşanma sayısında artış yaşanıyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) en son açıkladığı verilere göre evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 567 bin 11 iken 2024 yılında 568 bin 395 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı 2023 yılında 173 bin 342 iken 2024 yılında 187 bin 343 oldu.Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2024 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.Bu eğilimin temelinde sosyo-ekonomik durum, geleneklerin dayattığı zorunluluklar ve uyumsuzluk yatıyor.Türk erkekleri için artık evlilikte uyumum yolu yabancı gelinlerle yapılan evliliklerden geçiyor.Dijital dünyada artan evlilik platformları ve uzakları yakın eden sosyal medya platformları yabancılarla tanışmanın yolunu açıyor.Uzmanlara göre yabancı gelinler uyumlu, beklentisiz ve huzurlu bir yaşamın anahtarı, yabancı damatlar ise güvenli ve seviyeli bir ilişkinin formülü oldu.Yabancı damatların sayısı 5 bin 923 iken yabancı gelinlerin sayısı 29 bin 115 olduToplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2024 yılında 5 bin 923 olup, toplam damatların yüzde 1,0'ını oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 29 bin 115 olup toplam gelinlerin yüzde 5,1'ini oluşturdu.Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 12,1 ile Suriyeli ve Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Bu gelinleri yüzde 8,3 ile Faslı gelinler ve yüzde 7,5 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 20,6 ile Suriyeli damatlar birinci sırada yer aldı.Suriyeli damatları yüzde 19,5 ile Alman damatlar ve yüzde 5,7 ile Afgan damatlar izledi.