Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlere tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 28 Aralık'ta İstanbul genelinde eğlence mekanları ve otellerin olduğu toplam 34 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenlendi.BEBEK OTEL, AMAYA VE TAKSİM CLUB IQ ADRESLERİNDE ARAMAOperasyonlarda yapılan aramalarda; 'Amaya' isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain, 'Bebek Otel' isimli iş yerinde 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi.'Taksim Club IQ' isimli iş yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek, 'Kastel Elektro Müzik' isimli iş yerinde 100 adet tabanca fişeği ile yaklaşık 1 gram skunk, 'Suma Han' isimli iş yerinde ise satışa hazır halde 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain bulundu.BUSE İSKENDEROĞLU, RABİA KARACA GÖZALTINDA…Operasyonlar kapsamında; rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Ali Baran Süzer, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, sanal medyada 'thabacim' lakabıyla tanınan Şebnem İnan, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengican Atasoy, Cihan Güler, Rabia Yaman, Zohaer Majhad ile işletmeci Bahri Güneş ve Ahmet Çalışkan gözaltına alındı.2 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TEDBİRİİfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden rapçi Ege Karataşlı çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, Ali Baran Süzer ile Bahri Güneş'e ise 'Yurtdışına çıkış yasağı' ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan gözaltına alınan 16 şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİSoruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Miss Türkiye 2016 güzeli ve oyuncu Buse İskenderoğlu'nun da aralarında olduğu 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.TUTUKLAMA TALEBİUyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe, Dilara Ege Çevik ve Tuğrulbey Aran'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler. Sosyal medya fenomenleri Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, modacı Rabia Yaman ve Emrah Gencer ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.