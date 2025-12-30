Terör örgütüne nefes aldırılmadı! İstanbul ve Ankara’da DEAŞ operasyonu

Ankara'da DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 17 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden gözaltı kararı çıktı. DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen, çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 11'i yabancı uyruklu, 6'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 17 şüphelinin 30 Aralık tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'a İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Yalova'da üç polisimizin şehit olduğu kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kişilerle bağlantılı 41 kişinin de aralarında olduğu 110 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Yalova'da üç polisimizi şehit eden Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'a İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. 114 adrese eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kişilerle bağlantılı 41 kişinin de aralarında olduğu 110 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı Terör Örgütü DEAŞ adına İstanbul'da faaliyetler yürüten ve Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın sözde liderliğini/hocalığını yapan M.Y. de gözaltına alındı. Toplamda 115 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu ifade edildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'daki DEAŞ operasyonuna yönelik sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahısın yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında 'Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır. Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz' ifadelerini kullandı.