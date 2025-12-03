Çöp Krizi CHP'yi Karıştırdı!

İzmir'de Harmandalı Çöplüğü'nün Danıştay kararıyla kapatılmasının ardından kentte çöp sorunu büyüyor.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bertaraf tesisi kurmak için Karşıyaka Yamanlar ve Bornova Naldöken'i alternatif alanlar olarak gündeme getirdi.Ancak CHP'li ilçe belediye başkanları bu karara tepki gösterdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, Yamanlar'a çöp tesisi yapılmasına karşı çıkarak, 'İlçemizde çöp tesisi olmaz, Yamanlar'da sadece nefes alınabiliyor' dedi.Benzer şekilde Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de Naldöken'de çöp tesisi kurulmasının mümkün olmadığını belirterek, 'Aklın, bilimin ve doğanın yanındayım' ifadelerini kullandı.Harmandalı Çöplüğü'nün kapatılmasıyla İzmir'in günlük 5 bin tonluk çöpü geçici olarak Büyükşehir Belediyesi'nin elinde kaldı.Bu süreçte Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da geçici izinle Harmandalı'na çöp dökülmesine tepki göstermiş, 'Bir karış toprağımızda çöp istemiyoruz' açıklamasında bulunmuştu.İZBB'nin yeni bertaraf tesisi planları, partili belediye başkanlarıyla Büyükşehir arasında gerilimi artırırken, gözler Başkan Tugay'a çevrildi.İzmirli vatandaşlar ve çevre örgütleri, alternatif alanların belirlenmesi ve çöp sorununun çözülmesinde alınacak kararlara odaklandı.Belediye yetkilileri, hem çevresel hem de sosyal etkileri dikkate alarak uygun bir çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.İzmir'de çöp meselesi, sadece belediyeler arasında değil, kent sakinleri ve çevre grupları arasında da tartışmaların merkezinde bulunuyor.Yeni tesisin yeri ve süreçle ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.