WhatsApp 2026'yı göremeyecek telefonları açıkladı! Bu cihazlarda çalışmayacak!
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, teknolojik gereksinimlerini güncellediğini duyurdu. Her yıl olduğu gibi, eski işletim sistemlerine sahip cihazlara desteğini kesmeye hazırlanan platform, 2026 yılı itibarıyla uzun bir listedeki telefon modellerini devre dışı bırakacak.
İşte elinizdeki cihazın WhatsApp desteğini yitirip yitirmeyeceğini belirleyecek o kritik detaylar...
Neden Destek Kesiliyor?
WhatsApp, yeni özelliklerini (yapay zeka asistanları, yüksek kaliteli video paylaşımı ve gelişmiş güvenlik protokolleri) eski donanımlarda çalıştıramıyor. Bu nedenle platform, güvenli ve stabil bir deneyim sunmak adına eski Android ve iOS sürümlerinden desteğini çekiyor.
2026'da WhatsApp Desteği Kesilecek Telefon Modelleri ve İşletim Sistemleri
Henüz resmi listenin tamamı her model için tek tek açıklanmasa da, WhatsApp'ın yeni minimum sistem gereksinimleri şu sınırları işaret ediyor:
Android Cephesi:
Android'in çok eski sürümlerini kullanan cihazlar risk altında. Özellikle aşağıdaki kriterleri karşılamayanlar 2026'da WhatsApp'a veda edecek:
Android 5.0 (Lollipop) ve altı: Bu sürüme sahip telefonlar tamamen liste dışı kalacak.
Samsung Galaxy S5, Note 4 gibi dönemin efsaneleşmiş ancak artık güncellenmeyen modelleri riskli grupta.
iOS (iPhone) Cephesi:
Apple tarafında ise destek sınırı yukarı çekiliyor. 2026 itibarıyla şu modellerin zorlanması bekleniyor:
iOS 12 ve altı: Artık güncel güvenlik yamalarını almayan iOS 12 yüklü cihazlar (iPhone 5s, iPhone 6 serisi gibi) WhatsApp kullanamayabilir.
iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus için desteğin kesilmesi bekleniyor.
Samsung Galaxy S serisnin eski modelleri tehlike altında.
LG Optimus, Huawei Ascend'e destek sona erecek.
Samsung Galaxy S3 & S4 & S5
Samsung Galaxy Note 2 & Note 3
Samsung Galaxy Ace 3
Samsung Galaxy S4 Mini
Samsung Galaxy Trend
Samsung Galaxy J2
Sony Xperia Z2
Sony Xperia Z3
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend D2
LG Optimus L3 II
LG Optimus L5 II
LG Optimus F5
LG Optimus L7 II
Telefonunuzun Sürümünü Nasıl Kontrol Edersiniz?
WhatsApp'ın kapanıp kapanmayacağını anlamak için şu adımları izleyebilirsiniz:
Android: Ayarlar > Telefon Hakkında > Yazılım Bilgileri.
iOS: Ayarlar > Genel > Hakkında.
Ne Yapmalı?
Eğer telefonunuz listedeki 'riskli' modellerden biriyse, mesajlarınızı ve medyalarınızı yedeklemeniz büyük önem taşıyor. 2026'ya kadar vaktiniz olsa da, güvenlik açıklarından korunmak için işletim sisteminizi güncel tutmanız veya yeni bir cihaza geçişi planlamanız öneriliyor.