WhatsApp 2026'yı göremeyecek telefonları açıkladı! Bu cihazlarda çalışmayacak!

İşte elinizdeki cihazın WhatsApp desteğini yitirip yitirmeyeceğini belirleyecek o kritik detaylar...WhatsApp, yeni özelliklerini (yapay zeka asistanları, yüksek kaliteli video paylaşımı ve gelişmiş güvenlik protokolleri) eski donanımlarda çalıştıramıyor. Bu nedenle platform, güvenli ve stabil bir deneyim sunmak adına eski Android ve iOS sürümlerinden desteğini çekiyor.2026'da WhatsApp Desteği Kesilecek Telefon Modelleri ve İşletim SistemleriHenüz resmi listenin tamamı her model için tek tek açıklanmasa da, WhatsApp'ın yeni minimum sistem gereksinimleri şu sınırları işaret ediyor:Android'in çok eski sürümlerini kullanan cihazlar risk altında. Özellikle aşağıdaki kriterleri karşılamayanlar 2026'da WhatsApp'a veda edecek:Android 5.0 (Lollipop) ve altı: Bu sürüme sahip telefonlar tamamen liste dışı kalacak.Samsung Galaxy S5, Note 4 gibi dönemin efsaneleşmiş ancak artık güncellenmeyen modelleri riskli grupta.Apple tarafında ise destek sınırı yukarı çekiliyor. 2026 itibarıyla şu modellerin zorlanması bekleniyor:iOS 12 ve altı: Artık güncel güvenlik yamalarını almayan iOS 12 yüklü cihazlar (iPhone 5s, iPhone 6 serisi gibi) WhatsApp kullanamayabilir.iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus için desteğin kesilmesi bekleniyor.Samsung Galaxy S serisnin eski modelleri tehlike altında.LG Optimus, Huawei Ascend'e destek sona erecek.Samsung Galaxy S3 & S4 & S5Samsung Galaxy Note 2 & Note 3Samsung Galaxy Ace 3Samsung Galaxy S4 MiniSamsung Galaxy TrendSamsung Galaxy J2Sony Xperia Z2Sony Xperia Z3Huawei Ascend MateHuawei Ascend G740Huawei Ascend D2LG Optimus L3 IILG Optimus L5 IILG Optimus F5LG Optimus L7 IIWhatsApp'ın kapanıp kapanmayacağını anlamak için şu adımları izleyebilirsiniz:Android: Ayarlar > Telefon Hakkında > Yazılım Bilgileri.iOS: Ayarlar > Genel > Hakkında.Eğer telefonunuz listedeki 'riskli' modellerden biriyse, mesajlarınızı ve medyalarınızı yedeklemeniz büyük önem taşıyor. 2026'ya kadar vaktiniz olsa da, güvenlik açıklarından korunmak için işletim sisteminizi güncel tutmanız veya yeni bir cihaza geçişi planlamanız öneriliyor.