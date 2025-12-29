Yeni yılla birlikte geliyor! Tam 24 bin TL cezası var

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) 2026 yılında sivil havacılık alanındaki ihlallere verilecek cezalara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlendi. Buna göre 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 143 üncü ve 144 üncü maddelerinde yer alan maddelere aykırı davranışta bulunanlara uygulanacak idari para cezalarından bazıları şöyle:(Pilotlara) Uçuş emniyetini kasıtlı olarak riske atılması: 164 bin 613 TL(Pilotlara) Uçuş izni alınmadan veya uçuş planı doldurulmadan uçuş gerçekleştirilmesi: 164 bin 613 TL(İHA pilotları ya da şahıslara) Uçuş izni gerekliliklerine uyulmaması veya yasak bölgede uçuş yapılması: 98 bin 762 lira(Yolcu) Uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve mamullerin (Sigara) kullanılması: 24 bin 681 TL(Yolcu) Uçak içinde uyarılara rağmen elektronik cihazını kapatmamak, yerine oturmamak, kemerini bağlamamak, baş üstü dolabını kapatmamak, başka yolcular ve kabin ekibiyle tartışmaya devam etmek, kabin ekibinin görevini yapmasına engel olmak, hakaret etmek, talimatları yerine getirmemek: 24 bin 681 TLGenel müdürlükçe yapılan teorik bilgi sınavlarında kopya çekmek: 24 bin 681 TLHavaalanı giriş kartının usulsüz kullanılması: 16 bin 460 TLUçuş emniyetini riske edecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde bulunulması: 164 bin 613 TL.Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin görevini yapmasına engel olunması: 32 bin 911 TLGüvenlik tahdidi olan alanlarda yetkisi olmayan alanlara girilmesi veya yetkisiz kişilerin girmesine yardımcı olunması: 32 bin 911 TL.