Yalova Devlet Hastanesi'nde DEAŞ gerginliği! Yalova ayaklandı

Polis ekiplerinin Yalova Devlet Hastanesi'ne getirdikleri yaralı şahsı DEAŞ militanı olduğunu düşünerek linç girişiminde bulunması hastane bahçesinde gerginliğe neden oldu

Ekleme: 29.12.2025 - 14:31 Güncelleme: 29.12.2025 - 14:34 / Editör: Fehmi Öztürk
DEAŞ terör örgütünün hücre evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 kahraman Türk polisi şehit oldu 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı.

Takviye ekiplerin de sevk edildiği olay yerinde 6 terörist ölü ele geçirilirken 5 kadın ve 6 çocuk sağ ele geçirildi.

POLİSE DESTEK İÇİN HASTANEDE TOPLANDILAR

Yalova'da yaşanan olağanüstü saatlerde Yalova Devlet Hastanesi'nde de gerginlik yaşandı.

DEAŞ operasyonunun ardından yaralı polislere destek vermek için Yalova sakinleri hastane bahçesinde toplandı.

DEAŞ'LI ZANNEDİP LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTILAR

Vatandaşlar polisin getirdiği bir yaralı şahsı DEAŞ'lı zannedip tepki gösterdi.

Vatandaşların tepkileri arasında yaralı kişiyi güçlükle hastaneye sokan ekipler hastane kapılarını kapamak zorunda kaldı.

Öfkeli kalabalık terör örgütüne lanet okuyup tepki gösterdi.