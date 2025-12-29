Türkiye’de kar esareti başladı! 15 ilde okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı sebebiyle okulların tamamının tatil edildiği iller şöyle:'Karabük, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Zonguldak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Mardin, Kırşehir, Aksaray, Bolu, Şanlıurfa, Düzce'.Diğer yandan, Gaziantep'te taşımalı eğitimde, Kastamonu kent merkezi ile İhsangazi, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Taşköprü, Araç ve Daday ilçelerinde tüm okullarda, İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitimde, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde taşımalı eğitimde, Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçesinde tüm okullarda, Sulusaray ilçesinde ise taşımalı eğitimde, Bingöl'ün Kiğı, Adaklı ilçesinde tüm okullarda, Siirt'in Eruh ilçesinde tüm okullrda, Yozgat kent merkezinde ve Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan, Çandır, Sorgun ve Saraykent ilçelerinde tüm okullarda, Samsun'un Alaçam ilçesinde 2 taşımalı okulda, Çankırı'nın Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde tüm okullarda, Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde de taşımalı eğitimde, Sinop'ta Ayancık ve Durağan ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Erfelek, Türkeli ve merkez ilçede ise kısmi olarak, Ağrı'da il genelindeki köyler ile taşımalı eğitimde, Sakarya Hendek'te 3 okulda, ilçeye bağlı 17 mahallede ise taşımalı eğitimde, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Diyarbakır'ın Silvan, Dicle, Ergani ve Hazro ilçesinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.