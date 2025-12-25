Şile Belediyesi'nden dev vurgun! Rüşvet listesinden milyonlar çıktı
CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik Temmuz ayında düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında göz altına alındıktan sonra tutuklanan özel kalem müdürü Oğuz Kaçmaz'ın telefonundan rüşvet listesi çıktı. Tutuklu eski Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın Kaçmaz'a tutturduğu rüşvet listesinde kamu gücü kullanılarak temin edilen milyonlarca lira rüşvetler ve yapılan harcamaların tek tek yazıldığı görüldü.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında aralarında görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Derinleşen soruşturmada Şile'de kurulan rüşvet çarkına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.
RÜŞVETİN ÇETELESİNİ TUTTULAR
Operasyon kapsamında tutuklanan Kaçmaz'ın telefonunda yapılan incelemelerde yolsuzluk ve rüşvet çarkını gözler önüne seren önemli belgelere ulaşıldı.
Kaçmaz'ın telefonunda bulunan iki ayrı listede Şile Belediyesi'ne işi düşen esnaf, iş adamı ve müteahhitlerden alınan milyonlarca lira rüşvetin çetelesinin tutulduğu, bir diğer belgede ise alınan rüşvetlerin harcandığı yerlerin listelendiği görüldü.
Söz konusu rüşvet çetelesinin eski belediye başkanı Özgür Kabadayı'nın talimatı ile özel kalem müdürü Oğuz Kaçmaz tarafından tutulduğu öğrenildi.
33.5 MİLYON TL 75 BİN DOLAR
Oğuz Kaçmaz'ın telefonunda ele geçirilen rüşvet listesinde toplamda 33 milyon 500 bin TL ve 75 bin dolar rüşvet temin edildiği bildiği yer aldı.
Öte yandan Şile Belediyesi'ne yönelik Salı günü düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB İlçe Belediyeleri Koordinatörü Tonguç Çoban'ın CHP'li Belediyeleri saran rüşvet ve yolsuzluk sarmalının organizasyon, sevk ve idaresinde önemli rol oynadığı belirlendi.