Ticaret Bakanlığı Fırsatçılığa İzin Vermiyor!

Milyonların beklediği rakam belli oldu...2026 yılında asgari ücret brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira olarak uygulanacak.Yeni asgari ücretle birlikte doğum ve askerlik borçlanmasından işsizlik maaşına, genel sağlık sigortası priminden isteğe bağlı sigortalılık ödemelerine, Bağ-Kur primlerinden 65 yaş aylığına kadar tüm ödemeler arttı.Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara karşı tedbirler uygulanacağını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada asgari ücret artışının, fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi.Asgari ücretin toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olup, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılmasının ekonomik gerçeklerle bağdaşmayacağı bu çerçevede, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı bildirildi.Açıklamada vatandaşların, haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde Ticaret Bakanlığı'na ve resmi bildirim kanallarına gecikmeksizin başvurmaları çağrısı yapıldı.Açıklamada, 'Gerekli hallerde, idari para cezaları istisnasız uygulanacak; tüketiciyi mağdur etmeye yönelik haksız fiyat uygulamalarına ilişkin yaptırımlar, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirilecektir' ifadeleri kullanıldı.