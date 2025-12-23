  • USD: 42,75 - 42,82
  • EURO: 50,39 - 50,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir merkezli iki ilde DHKP/C operasyonu: 27 gözaltı

İzmir merkezli iki ilde terör örgütü DHKP/C’ye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 23.12.2025 - 23:21 Güncelleme: 23.12.2025 - 23:25 / Editör: Damla Demirkaya Şen
İzmir merkezli iki ilde DHKP/C operasyonu: 27 gözaltıİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt propagandası yapan şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik bugün İzmir ve Adıyaman'da eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

İzmir merkezli iki ilde DHKP/C operasyonu: 27 gözaltı

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayınlar, 1 av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 26 tabanca fişeği ele geçirildi.

İzmir merkezli iki ilde DHKP/C operasyonu: 27 gözaltı

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.