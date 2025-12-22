TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Kura Çekimi Ne Zaman? İstanbul, Ankara, İzmir Kura Günleri Belli Oldu mu?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci 19 Aralık itibarıyla sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından süreç kura çekimi aşamasına geçti. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projeleri arasında yer alan uygulamaya, 5 milyondan fazla geçerli başvuru yapıldı. Şimdi ise vatandaşların gündeminde TOKİ kura tarihleri, illere göre kura takvimi ve özellikle İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kurası ne zaman? soruları yer alıyor.
TOKİ 500 Bin Konut Kuraları Hangi Tarihte Yapılacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak kura çekimlerinin, 29 Aralık 2025 tarihinde başlaması planlanıyor. Kura işlemleri, başvuru yoğunluğuna bağlı olarak il il ve etaplar halinde gerçekleştirilecek. Sürecin 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam etmesi öngörülüyor.
TOKİ Kura Takvimi Açıklandı mı?
Şu ana kadar TOKİ tarafından 81 ili kapsayan kesin kura takvimi paylaşılmış değil. Kura tarihleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin yayımlayacağı resmi duyurularla netlik kazanacak. Her il için kura günü ayrı ayrı ilan edilecek.
İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ Kuraları Ne Zaman?
En yoğun başvurunun yapıldığı İstanbul, Ankara ve İzmir için kura çekimlerinin, takvimin ilk aşamalarında yapılması bekleniyor. Ancak bu iller için kesin kura tarihleri henüz açıklanmadı. Resmi takvim duyurulduğunda büyükşehirlerin kura günleri netleşmiş olacak.
TOKİ Kura Sonuçları Nasıl ve Nereden Öğrenilecek?
TOKİ kura sonuçları;
TOKİ'nin resmi internet sitesi,
e-Devlet platformu
ve kura çekimlerinin canlı yayınları
üzerinden sorgulanabilecek. Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar, belirlenen takvim doğrultusunda sözleşme sürecine dahil edilecek.
500 Bin Sosyal Konut Projesi Büyük İlgi Görmeye Devam Ediyor
Uygun ödeme seçenekleri ve uzun vadeli taksit imkanlarıyla hayata geçirilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Kura takviminin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kişi için ev sahibi olma süreci resmen başlamış olacak.