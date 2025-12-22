TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Kura Çekimi Ne Zaman? İstanbul, Ankara, İzmir Kura Günleri Belli Oldu mu?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak kura çekimlerinin, 29 Aralık 2025 tarihinde başlaması planlanıyor. Kura işlemleri, başvuru yoğunluğuna bağlı olarak il il ve etaplar halinde gerçekleştirilecek. Sürecin 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam etmesi öngörülüyor.Şu ana kadar TOKİ tarafından 81 ili kapsayan kesin kura takvimi paylaşılmış değil. Kura tarihleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin yayımlayacağı resmi duyurularla netlik kazanacak. Her il için kura günü ayrı ayrı ilan edilecek.En yoğun başvurunun yapıldığı İstanbul, Ankara ve İzmir için kura çekimlerinin, takvimin ilk aşamalarında yapılması bekleniyor. Ancak bu iller için kesin kura tarihleri henüz açıklanmadı. Resmi takvim duyurulduğunda büyükşehirlerin kura günleri netleşmiş olacak.TOKİ kura sonuçları;TOKİ'nin resmi internet sitesi,e-Devlet platformuve kura çekimlerinin canlı yayınlarıüzerinden sorgulanabilecek. Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar, belirlenen takvim doğrultusunda sözleşme sürecine dahil edilecek.500 Bin Sosyal Konut Projesi Büyük İlgi Görmeye Devam EdiyorUygun ödeme seçenekleri ve uzun vadeli taksit imkanlarıyla hayata geçirilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Kura takviminin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kişi için ev sahibi olma süreci resmen başlamış olacak.