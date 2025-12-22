ÖTV’siz sıfır araç dönemi başlıyor! Dar gelirli ailelere destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında, 25 yaş üstü araçların trafikten çıkarılması teşvik edilirken, yerli otomobil satın alacak 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere ÖTV muafiyeti getirilmesi planlanıyor. Söz konusu düzenlemenin 2025 yılı sona ermeden Meclis'e sunulması öngörülüyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dar gelirli ailelerin otomobil sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' üzerinde kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Yeni düzenlemeyle, hem eski araçların trafikten çekilmesi hem de yerli üretim otomobil satışlarının artırılması hedefleniyor.
25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLAR HURDAYA ÇEKİLECEK
Çalışma kapsamında, 25 yaşını doldurmuş araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara ÖTV muafiyetiyle sıfır yerli otomobil alma imkânı sunulacak. Bu adım, çevresel etkileri azaltmayı ve trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor.
ÇOK ÇOCUKLU AİLELERE ÖZEL FİNANSMAN
Destek programı, özellikle 3 ve üzeri çocuğu olan aileleri hedefliyor. Bu gruba uzun vadeli ödeme planları, düşük taksitli finansman seçenekleri ve esnek kredi imkanları sağlanacak.
MECLİS'E SUNULACAK
'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'nın 2025 yılı sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Yasal düzenleme sonrası uygulamanın hızla devreye alınması bekleniyor.
YERLİ VE YÜZDE 40 ÜZERİ YERLİLİK ŞARTI
ÖTV muafiyeti yalnızca Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip otomobilleri kapsayacak. Böylece hem yerli otomotiv üretimi teşvik edilecek hem de sektör genelinde canlılık sağlanacak.