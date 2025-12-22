ÖTV’siz sıfır araç dönemi başlıyor! Dar gelirli ailelere destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dar gelirli ailelerin otomobil sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' üzerinde kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Yeni düzenlemeyle, hem eski araçların trafikten çekilmesi hem de yerli üretim otomobil satışlarının artırılması hedefleniyor.Çalışma kapsamında, 25 yaşını doldurmuş araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara ÖTV muafiyetiyle sıfır yerli otomobil alma imkânı sunulacak. Bu adım, çevresel etkileri azaltmayı ve trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor.Destek programı, özellikle 3 ve üzeri çocuğu olan aileleri hedefliyor. Bu gruba uzun vadeli ödeme planları, düşük taksitli finansman seçenekleri ve esnek kredi imkanları sağlanacak.'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'nın 2025 yılı sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Yasal düzenleme sonrası uygulamanın hızla devreye alınması bekleniyor.ÖTV muafiyeti yalnızca Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip otomobilleri kapsayacak. Böylece hem yerli otomotiv üretimi teşvik edilecek hem de sektör genelinde canlılık sağlanacak.