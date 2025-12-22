TOKİ’ye kaç kişi başvurdu? Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci sona erdi. Kuraların 29 Aralık 2025–27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacağı projede, Bakan Murat Kurum başvuru sayılarına ilişkin son verileri paylaştı. Peki, TOKİ'ye kaç kişi başvurdu? İşte TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru sayısı hakkında detaylar...TOKİ'nin 'Yüzyılın Konut Projesi'ne ilgi rekor kırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye toplam 8 milyon 840 bin başvuru yapıldığını, tüm şartları karşılayan geçerli başvuru sayısının ise 5 milyon 242 bin olduğunu açıkladı. En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelirken, 1 milyon 326 bin genç projeyle ev sahibi olma umudu taşıdı.TOKİ başvuru sonuçları için beklenen kura süreci 29 Aralık 2025'te başlıyor. 500 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek kuralar, etap etap yapılacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.Kura kapsamında konutların yüzde 5'i şehit aileleri ve gazilere, yüzde 5'i engelli vatandaşlara, yüzde 20'si emeklilere, yüzde 10'u üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere, yüzde 20'si 18-30 yaş arası gençlere ayrılacak. Kalan yüzde 40'lık kontenjan ise diğer başvuru sahipleri arasından belirlenecek.İnşaat Başlangıcı: İhale süreçleri Kasım ayı itibarıyla başladı.Konut Teslimatları: Hak sahiplerine konutlarının 2027 Mart ayı itibarıyla teslim edilmeye başlanması planlanıyor.Konut Tipleri: Proje kapsamında inşa edilecek evler 1+1 ve 2+1 şeklinde, yatay mimari prensibiyle tasarlanacak.