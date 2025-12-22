AK Partili başkan aldı CHP satıyor! Otogar arsasına gözünü dikti

2022'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan AK Partili Yücel Yılmaz, Gömeç ilçesinin girişinde bulunan 7 Bin 200 metrekarelik değerli arsayı TARİŞ'ten 6 milyon TL bedelle satın almıştı. "Satan değil, satın alan bir belediye olacağız" diyerek göreve gelen, ancak geride kalan 2 yılda belediyeye ait onlarca parsel taşınmazı satan CHP'li Başkan Ahmet Akın, şimdi de Gömeç'e yeni ve modern bir otogar kazandırmak amacıyla satın alınan arsaya gözünü dikti. Balıkesir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 291 ada 106 parseldeki arsanın satış sözleşmesinin hazırlanarak meclise sunulmasını istedi. Meclis gündemine gelen satış maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Arazi, 13 Ocak'ta, CHP'nin çoğunlukta olduğu Meclis toplantısında oylamaya sunulacak. AK Parti döneminde CHP'li Gömeç Belediyesi'nin menfaati için alınan arsanın CHP'li Başkan tarafından satışa çıkarılması vatandaşları şaşkına çevirdi. Yeni otogar yapılmasını bekleyen Gömeçliler hayal kırıklığına uğradı. AK Partili Meclis üyelerinin, önümüzdeki meclis toplantısında gündeme gelecek olan satış konusuna ret oyu vereceği öğrenilirken, alınacak karar ise merak konusu oldu.