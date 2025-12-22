Gazze için tek yürek! Binlerce vatandaş 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde bulaşacak

Gazzeli masum vatandaşları öldüren İsrail, dünyanın ateşkes çağrısına ise sessiz kalıyor.Kadın ve çocuk demeden masumları öldüren İsrail için en yüksek ses ise Türkiye'den geliyor.Geçen yıl olduğu gibi 2026'nın ilk gününde de İsrail'in Filistin'deki "katliamına dur" demek için sivil toplum kuruluşları İstanbul'da bir araya gelecek.Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylemde, İsrail'in devam eden soykırımı protesto edilecek.Milli İrade Platformu'nun organize edeceği eylem sabah namazının ardından başlayacak.Yüzlerce kişinin İstanbul'da Tarihi Yarımada'da bulunan camilerden namaz sonrası yürüyerek Galata Köprüsü'ne gelmesi planlanıyor.Türkiye'deki 308 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri basın toplantısı düzenledi.TÜGVA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, yaptığı açıklamada vatandaşları yürüyüşe davet etti.Erdoğan, Gazze’de yaşananların artık bir 'siyaset konusu' değil, insanlığın vicdanını ilgilendiren açık bir soykırım olduğunu söyledi.Gazze’de 70 bini aşkın masum insanın, en az 20 bin çocuğun katledildiğini hatırlatan Erdoğan, uluslararası kuruluşlar ve İsrail’in kendi insan hakları örgütlerinin dahi yaşananları soykırım olarak tanımladığını ifade etti.Bilal Erdoğan, "İnsanlık ittifakına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" diyerek, 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü’nde dünyaya güçlü bir mesaj vermek için milyonları Gazze’ye destek buluşmasına davet etti.Şu anda bir ateşkes dönemindeyiz ama bu ateşkes gerçek bir ateşkes olmadı. Gazze'de gerçek bir ateşkes olmadığı gibi Batı Şeria'daki sivillere yönelik saldırılar da hiçbir zaman olmadığı kadar artmış durumda. Bunu da bütün uluslararası kuruluşlar yerinde tespit ediyorlar. Onun için bu İsrail Nazizminin hortlamaması için ve bu bölgede gerçek bir barışın tesis edilmesi için, suçlunun sorumlu tutulması, bunun da savaş tazminatı ödemeye İsrail'in mahkum edilmesiyle ancak mümkün olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla Gazze'nin yeniden inşasının bu işin kabahatlisi konumunda olan, bu soykırımı gerçekleştiren İsrail Nazizmine yaptırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.Hızlı bir şekilde bu bölgede iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ile ilgili de uluslararası toplumun hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki samimi gayretine, güçlü liderliğine çok değer veriyoruz. Gerçekten bütün İslam ülkeleri bu liderlik etrafında, bu duruş etrafında keşke durabilseydi bugüne kadar diye değerlendiriyoruz. Yine ben bütün katılan sivil toplum kuruluşlarımıza, bütün medya kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. 1 Ocak sabahı dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere diyorum.Buluşma öncesi yapılan basın toplantısına ayrıca TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da katılarak açıklamalarda bulundu.1 Ocak'ta Galata Köprüsü'ndeki Gazze buluşmasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri de katılacak.2025 yılının ilk gününde Gazze için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe 450 binin üzerinde kişi katılmıştı.Bu yıl katılımın daha da yüksek olması bekleniyor.