Libya Tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Meclis'e gönderilen tezkerede, Libya'da ateşkes ve siyasi diyalog sürecinin devamı ile barışın tesisi ve istikrarın sağlanmasının Türkiye açısından öneminin büyük olduğu belirtildi.Türkiye'nin Libya'da istikrar ve sükunetin korunmasına aktif katkı sunduğu kaydedildi. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada tezkere Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'daki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı.