İsrail'in Türk Korkusu! AB'ye Şikayet Ettiler...

Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı İsrail yönetiminde endişe yaratırken, bölgede güç dengelerinin yeniden şekillenmesi sürecinde İran, Lübnan ve Türkiye arasındaki rekabet dikkat çekiyor.Orta Doğu'da Suriye merkezli politik hamleler ise İran ile İsrail arasındaki gerilimi daha da artırıyor.Türkiye'nin de bölgede askeri alandaki başarısının Batı'nın güvenliğini tehdit ettiğini ileri süren İsrail medyası Türkiye'yi tehdit olarak algılanması gerektiğini vurguladı.7 Ekim 2023 yılından bu yana İsrail en büyük düşmanı olarak gördüğü İran'ı zayıflatmak için ciddi mücadeleler verdiğini, Suriye'nin İran için değerli olduğunu ve bu nedenle Esad rejiminin çökmesiyle büyük bir darbe aldığını ifade etti.İsrael Jeruselam Post, İran'ın Suriye'de Hizbullah'ı yeniden inşa etmek ve Hamas ile Filistin'e destek olmak için yüklü miktarda para harcadığını öne sürdü.İsrail bölgesindeki her ülkeyi kendisine düşman görerek saldırı hazırlığı yapılması gerektiğini medya aracılığı ile batıya duyurmaya devam ediyor. Türkiye'nin de kendileri için İran kadar tehlike oluşturduğunu belirterek algı peşinde koşmaya devam ediyor.Türk askeri varlığının Suriye'de bulunması ve sınırlarını korumaya devam etmesinin özellikle Libya ve Sudan'da hatta Afrika'daki Türk varlığından duyduğu rahatsızlığı yineleyen İsrail medyası, Türkiye'nin Gazze'ye de yerleşerek İsrail'i kuşatmak istediği konusunda korkuya kapıldı.Jeruselam Post, “Türkiye, Suriye'deki tartışılmaz varlığının ötesinde, Gazze Şeridi'nde de agresif bir şekilde yerleşerek İsrail'i hem güneyden hem de kuzeyden kuşatacak şekilde konumlanıyor.” ifadelerine yer verdi.Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinden Batı'nın rahatsız olmadığını ancak AB için ulusal tehdit olduğunu, Türkiye'yi engellemesi gerektiğini belirten analist Ruth Wasserman Lande, “Türk yayılmacılığı birçok Avrupa ülkesi için ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturmasına rağmen, uluslararası alanda büyük ölçüde göz ardı edilmektedir” diyerek AB'yi uyarmaya çalıştı.