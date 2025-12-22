Deprem uzmanı 'Hazır olun' diyerek duyurdu! İstanbul için korkutan deprem uyarısı

Amerikan New York Times’ta yer alan ve Science dergisindeki bir araştırmaya dayanan çalışma, İstanbul için deprem uyarılarını yeniden gündeme getirdi. Prof. Dr. Osman Bektaş, "Hazır olun” diyerek İstanbul için deprem tahminlerini paylaştı.

Amerikan New York Times Gazetesi'nde yayımlanan ve Science dergisindeki araştırmaya dayanan çalışma, İstanbul'da şiddetli bir depremin yaşanabileceği uyarısıyla paniğe yol açtı.Gelişmelerin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'ın sosyal medyada yaptığı açıklama dikkat çekti.İşte Bektaş'ın 'İstanbul 7'den büyük depreme hazır olmalı' başlığıyla paylaştığı mesajında kullandığı ifadeler:2004'ten sonra Ana Marmara Fayının davranışı ile ilgili artan bilimsel veriler 'Tek parçalı, 7'den büyük deprem modelinin çok parçalı 7'den küçük deprem modeline' evrilmesine neden olmuştur. Ancak, en doğru tahmin % 60 doğruluğu geçemez.Bilimsel algoritmalar doğaya tam uymaz (deprem parametreleri zaman/mekan da değişir).İstanbul'un deprem riski (can-mal kaybı), deprem tehlikesinden (deprem olma olasılığı) çok yüksektir.