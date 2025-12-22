El Salvador'da Cezalar Rekor Kırdı!

El Salvador'un cehennemi...Ülkede çetelerle mücadelede devrim yaratan CECOT hapishanesi, suçluları sadece cezalandırmakla kalmıyor, işkenceye varan yöntemlerle boyun eğdirmeye zorluyor.Bu yaklaşımlar uluslararası insan hakları ihlalleri eleştirileriyle de zaman zaman karşı karşıya kalıyor.El Salvador Başsavcılığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, suç örgütleriyle mücadele kapsamında verilen cezalar hakkında paylaşım yapıldı.Bu kapsamda, 'MS13'ün 248 üyesine 2014 ile 2022 yılları arasında işlenen çeşitli suçlar nedeniyle hapis cezaları verildiği belirtildi.Paylaşımda, çete üyelerinden birinin 1335 yıl hapis cezası aldığı, 10'unun ise 463 ile 958 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığı kaydedildi.İsnat edilen suçlar arasında cinayet, kişilerin kayıplara karışması, gasp gibi suçlar yer aldı.Başkan Nayib Bukele'nin iktidara gelmesiyle birlikte, El Salvador'da çetelere karşı yapılan operasyonlar hız kazandı.CECOT'un inşası, çetelerin etkisini azaltmak ve suç oranlarını kontrol altına almak amacıyla yapıldı.Anayasal hakların kısıtlanmasına neden olsa da bu yönetim biçimi, kısa sürede sonuç verdi ve sokaktaki suç oranlarında düşüş sağladı.2022'de 1.140 olan cinayet sayısı, 2023'te 22'ye geriledi.Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 939 ateşli silah ve 8 bin araç ele geçirildi.Ancak bu sert yöntemler, bazı insan hakları grupları tarafından eleştiriliyor.Hükümet, çete üyelerine yönelik uyguladığı zorlu disiplin yöntemlerini 'yüzyılın mücadelesi' olarak tanımlıyor, ancak halkın bir kısmı için bu durum farklı.Hapishanedeki yaşam, mahkumlar için adeta bir işkenceye dönüşmüş durumda.Günün 23,5 saatini dar metal ranzalarda geçirmek zorunda kalan suçlular, temiz hava ve doğal ışık gibi temel ihtiyaçlardan yoksun.Hatta gözaltına alınan tutuklulardan 180'den fazlasının işkence sonucu hayatını kaybettiği ifade ediliyor.Mahkumların tamamı beyaz tişört ve şort giymek zorunda ve her beş günde bir saçları kazınıyor.Sadece birbirlerine fısıldayarak konuşmalarına izin verilen mahkumlar, bir başka deyişle yaşamlarını tamamen kontrol altında ve izole bir şekilde sürdürüyorlar.Her biri 100'den fazla mahkumu barındıran koğuşlarda yalnızca iki tuvalet, iki lavabo ve 80 yatak bulunuyor.Öte yandan mahkumlar, kasıtlı olarak lezzetsiz ve küçük porsiyonlar halinde sunulan yemekleri elleriyle yemek zorunda.Ayrıca, günün büyük kısmında yapacak hiçbir şeyi olmayan mahkûmlar, hücrelerinde saatlerce beklemek zorunda kalıyor.Günümüzde, El Salvador'un sokaklarında bir zamanlar sıkça karşılaşılan şiddet ve korku, artık yerini güvenliğe bırakmış görünüyor.Ancak bu dönüşüm, bazılarına göre ağır bedeller ödenerek elde edildi.Halkın güvenliği sağlanmışken, özgürlüklerinden mahrum kalan binlerce insanın durumu hala bir belirsizlik oluşturuyor.CECOT, sadece bir hapishane değil, aynı zamanda devletin suçla mücadeledeki sertliğini simgeliyor.El Salvador'da yaşanan dönüşüm, toplumda ciddi bir huzur sağlasa da, hapishanedeki insan hakları ihlalleri ve sert disiplin yöntemleri uluslararası alanda tartışılmaya devam edecek