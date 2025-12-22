Google İçin Yeni Karar!

Google, 2025 yılının sonuna kadar Android telefonların büyük bir kısmında Google Asistan'ı kaldırıp yerine Gemini'yi getirme planını değiştirdi.Şirket, bu kapsamlı değişiklik için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.Kullanıcılar için sorunsuz bir deneyim sağlamayı amaçlayan teknoloji devi, takvimi güncelleyerek dönüşüm güncellemelerinin gelecek yıla sarkacağını belirtti.Konuyla ilgili detayların önümüzdeki aylarda paylaşılması beklenirken, sürecin 2026 yılının başlarını aşabileceği öngörülüyor.Daha önce Pixel 9 serisinde varsayılan olarak sunulan Gemini, tabletlerden akıllı saatlere kadar tüm ekosisteme yayılmaya devam ediyor.Bu yeni nesil asistandan faydalanabilmek için cihazların en az Android 10 işletim sistemine ve 2 GB RAM kapasitesine sahip olması gerekiyor.