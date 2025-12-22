Esra Ezmeci ile Yeni Baştan da şoke eden görüntüler! 'Karnındayken de annelik hissi yoktu'
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına konuk olan Arzu, Güllü’nün kızı Tuğyan’ın annelikle ilgili sözlerini ve tehdit içerikli iddiaları ilk kez anlattı. Tuğyan’ın elinde silahla Kervan’ı tehdit edip silah çektiği görüntüler ilk defa Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında yayınlandı.
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında konuk olarak yer alan Arzu, Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında yaşadıklarını ve duyduklarını canlı yayında anlattı. Programda geçen diyaloglar stüdyoda ve ekran başında büyük şaşkınlık yarattı.
“BENİ ÖRNEK AL, SONRA ÇOK PİŞMAN OLURSUN”
Arzu, Tuğyan'a annelik üzerine nasihat verdiğini belirterek şunları anlattı:
“Bak dedim, beni örnek al. Gençsin belki sana ayak bağı gibi geliyor ama yaşın ilerledikçe çok pişman olacaksın. 12 senedir çocuklarım için tedavi görüyorum, bir sürü ilaç kullanıyorum.”
“KARNIMDAYKEN DE ANNELİK HİSSİ YOKTU”
Arzu, cümlelerine şöyle devam etti;
“Arzu abla beni anlamıyorsunuz. Karnımdayken de annelik hissi yoktu. Doğduğunda da yoktu. Baktığım zaman benim çocuğum gibi abla.”
Bu sözler üzerine masada bulunan Çiğdem'in de, “Bu kadar rezilliğimizin içinde hayatımızdaki tek güzel şey o” dediği aktarıldı.
ESRA EZMECİ: “SEVGİ DUYGUSU YOK”
Yaşananların ardından değerlendirme yapan Esra Ezmeci, söz konusu ifadelerle ilgili dikkat çeken bir kişilik analizi yaptı:
“Borderline hem psikopatik özellikler var. Sevgi duygusu yok. Annesine karşı da çocuğuna karşı da sevgi duygusu olduğunu düşünmüyorum.”
“AZRA'NIN KAFASINI KOPARACAĞIM DEMİŞTİ”
Ezmeci, daha önce atıldığı öne sürülen mesajlara da dikkat çekerek,
“Sevgisi olan insan küçücük bebeği kullanır mı? Daha önce Kervan Bey'e attığı mesajda ‘Azra'nın kafasını koparacağım' dediğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.
“UMURUMDA BİLE DEĞİL, ÖLSÜNLER DEDİ”
Arzu ise Tuğyan'ın çocuğuyla ilgilenmediğini, bakıcının baktığını belirterek,
“Umurumda bile değil abla, Allah aşkına ölsünler gebersinler. Annelik hissim yok zaten ” sözleriyle yaşadığı şoku anlattı.
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi Kervan'a uyguladığı şiddet ile silahla tehdit anları kameralara yansıdı.