AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:ABB BU KEZ DE HAFRİYAT DÖKÜMÜNE ZAM YAPTI!“Ankara'da hafriyat gelirleriyle ilgili olarak hakikaten büyük bir vurgunla karşı karşıyayız. Ankara'da ev fiyatlarının anormal şekilde yükselmesine sebep olan meselelerden birisi de bu olacak önümüzdeki süreç içerisinde. Niye? AK Parti meclis üyellikleri Büyükşehir Belediyesi'nde çoğunluk AK Parti'deyken hafriyat gelirleriyle ilgili olarak, bu zamları Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmasına izin verilmiyordu. Ve çok düşük miktarlar da tutuluyor, bu miktarlarla Ankara'daki iş yapan müteahhitler daha ucuz konut üretiyordu.”“Bu müteahhitler de bu inşaatı yapan kişiler de bu Ankara'nın bir esnafı, bu Ankara'nın bir iş adamı. Yani bu insanlarının üzerinden bir para kazanmaya çalışmak, bu insanların cebine de el uzatmak o kadar da doğru bir şey değil. Ya ne demek? Yani bu ülkede bir adam inşaatçılık yapıyor diye bu adamdan sanki bir düşmancasına bir para toplamaya çalışmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum.”“Daha bu şubat ayında, 50 TL metreküpü olan döküm ücreti, şu anda 160 TL'ye yükseltildi. AK Parti döneminde biliyorsunuz bu fiyatlar 10 küsür liralardaydı. Ve Sayın Mansur Yavaş ne dedi? ‘Hafriyat gelirleri ve bilboard gelirleriyle ben metro yaparım.' dedi. Bırakın metro yapılmasını 2018 yılından bu yana, hafriyat gelirleri Anket A.Ş. adlı belediyenin şirketine gidiyor. Belediye'nin bu şirketi her yıl zarar ediyor şu anda. Sadece bırakın zarar etmeyi. Anket A.Ş'nin vergi borcu, SGK borcu, almış başını gidiyor. Burada bir anormallik olmaması mümkün değil.”ÖZGÜR ÖZEL, İNGİLİZ İŞÇİ PARTİSİ'NE KIZDI!“ERDOĞAN'LA DAYANIŞMA İÇERİSİNDELER”“Yani Türkiye'de beklediği vatandaş desteğinin göremeyenler, yurt dışından gidip, İngiliz İşçi Partisi'nden bu noktada bir destek bekliyor. Şimdi yurt dışındaki diğer siyasi partiler de ülkeyi izliyor. Neler oluyor, neler bitiyor, bu konu hakkında hakikaten bir çok bilgi sahibi. Ve diyorlar ki, rüşvet almış başını gidiyor CHP'de. Yolsuzluk, sahte faturalar, naylon faturalar, villalar, hafriyat dökümleri, buradan götürülen paralarla ilgili diğer siyasi partiler de CHP'yi izliyor. CHP'ye de o yüzden dünyanın hiçbir tarafından bir destek gelmiyor. Zaten yurt içerisinde yaptığınız siyasetle ilgili olarak yurt dışından bir destek beklemek de son derece yanlış bir iş. Sen yurt içerisinde önce bir bak bakalım. Vatandaş neyi istiyor? Vatandaşın talepleri neler? Bu talepleri sana verilen yerel yönetimlerde nasıl kullanıyorsun? Yarın iktidar için buradan, hakikaten vatandaşa bir umut veriyor musun? Bunu göster. Ama bunu yapmak yerine CHP, Sayın Özgür Özel neyi tercih ediyor biliyor musunuz? İngilizlerin kalkıp gidip oradan desteğini talep ediyor.”“Ben anlamıyorum, Allah korusun bunlar iktidar olursa, ne olacak? Bu, İngiliz İşçi partisi gelip Türkiye'de söz sahibi olacak bir hale mi gelecek? Bu büyük bir rezalet. Bu kendine özgüven problemi. Bu ülkeye lider olacak kişinin bir kere öncelikli olarak aşağılık kompleksinin olmaması lazım. Temel olan olaylardan biri bu. Kendisine, ülkesinin kaynaklarına, ülkesinin insanlarına güvenen bir lider profil çizmesi lazım. Ama biz Sayın Özgür Özel'den bunu görmüyoruz. Sürekli yurt dışına gidip bizi şikayet eden, onlardan talepte bulunan bir siyasi parti lideri haline geldi.”“Sayın cumhurbaşkanımız dünyada barışın temsilcisi haline gelmiş durumda. Yani savaşı durduran, barışı destekleyen ve gittiği ülkelerde her zaman huzur getiren bir lider pozisyonunda. Cumhurbaşkanımız bugün Afrika'daki gittiği tüm ülkelerde, o ülkeleri sömüren diğer devletler gibi değil, o ülkede kazanç sağlayacak, o ülkedeki yaşayan insanların refahını da arttıracak projelerle onlara gidiyor. Burada ülkemizin menfaati olan durumlar tabii ki var. Ama Afrika'daki ülkelerin de menfaati gözönünde bulundurularak. Sadece Afrika'nın değil, dünyanın dört bir köşesindeki tüm ülkelere Sayın cumhurbaşkanımız, bu anlamda onların menfaatini düşünen, diğer ülkeler gibi onları sömüren pozisyonda olmayan bir hareketin içerisinde. O yüzden Sayın cumhurbaşkanımız dünyadaki tüm siyasi partilerden takdir alıyor. Yani şimdi bir CHP'yi yurt dışındaki bir siyasi parti niye sevsin? Baklava kutusundan para çıktı diye mi sevsin? Otoparkta götürüyorlar diye mi sevsin?”ÖZGÜR ÖZEL, TÜRKİYE'Yİ BU KEZ BRÜKSEL'DE ŞİKAYET ETTİ!Bu noktada Sayın Özgür Özel yine işi saptırmaya çalışıyor. Ağır bir saldırı altındalarmış. Ya sana şimdi Sarp Yalçınkaya ne dedi iş adamı? ‘Paraları özel bir jetle, yurt dışına hediye paketi süsü verilerek kaçırıldı.' dedi. Doğru mu? Ya arkadaş şimdi sana bunu soruyorlar. Sana bir ağır saldırı yok. Sen hafriyattan 31 milyar TL nasıl götürdüğünün hesabını vereceksin? Kaçak döktüğün hafriyatlardan dolayı oluşan 80 milyar TL'lik kamu zararının hesabını vereceksin, villaların hesabını vereceksin. Ondan sonra kalkıp da bu laflarla alakalı ‘Biz bir saldırı altındayız. demek hakkına sahip olabilirsin. Şimdi sen bunların hesabını vermezsen, bu devlet gelip de sana ‘Arkadaş, kaçak hafriyat dökmüşsün, 31 milyar götürmüşsün. 80 milyar TL kamuyu zarara uğratmışsın. Ver bunun hesabını' demeyecek mi? Ya bir gün de yurt dışına gittiğin zaman de ki ‘Biz baklava kutularında götürürken yakalandık. Biz kameraları bantla kapattık. Yani kanalizasyon görüşmesi için yol asfaltlanması için de zannediyorum herhalde odalarına jammer koymadılar. Demek ki bu odalarda da bir alavere dalavere vardı. Bir işler yapılıyordu, bunları saklamak için o jammerleri taşıdılar. Yurt dışına gidince de ki yabancı ülkelere. ‘Ya biz bu tip hareketler yaptık. Bundan dolayı da devlet gelip mahkemeler, savcılıklar, bu noktada bizden hesap soruyor.' herhalde gülerler kendisine. ‘En doğru işi yapıyor devletiniz' derler. Ya bunu sormak lazım. ‘Ankara'da konser vurgunlarında 5 milyonluk Ebru Gündeş konserini, 69 milyon liraya vatandaşın sırtına yıktık' deyin. Bir sorun bakalım Londra'da.”ÖZGÜR ÖZEL'DEN KONSEY BAŞKANINA ‘BENİMLE GÖRÜŞMEDİN' TEPKİSİ!“Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhattap alan zaten pek kişiyor. Yurt dışında da muhattap almıyorlar, böyle bir çöp gibi köşeye atıyorlar. Ben neye üzülüyorum biliyor musunuz? Benim ülkemin muhalefet lideri, yurt dışında muhattap alınmıyor. Bu beni de üzüyor. Bu kadar zayıf bir muhalefet. Bu kadar etkisiz bir muhalefet. Bu kadar yurt dışında itibarı olmayan bir muhalefet olması da bizim açımızdan iyi bir şey değil. Bir çöp torbası gibi köşeye atılmaları, gittikleri her platformda görüşülmemeleri, hakikaten üzüntü verici bir durum. Hatırlayın. Roma'ya gitmişti İmamoğlu, orada İmamoğlu'na da aynı muamele çekilmişti. Kendisiyle görüşmemişlerdi. Bu kadar itibarsız olmak, bu kadar itibarsız bir muhalefet yönetimi yapmak da size yakışmıyor. Adam seni orada kabul etmemişler, sen de kalkmış bir de orada konuşma yapıyorsun. ‘Beni kabul etmediler.' diyor.”‘PARK ET VE DEVAM ET' UYGULAMASINI UNUTTULAR“Bu projenin ismi ‘parket paraları götür projesi' olmuş. Götürüyorlar efendim. Nereden bulsalar götürüyorlar? Bir belediye başkanı seçildiği şehirde, bir kere öncelikli olarak şunu düşünecek, ‘Ben bir vatandaş olsam, vatandaş olarak sokakta gezerken nelere ihtiyaç duyardım? Neler beni memnun ederdi? Ve bunlar dolayısıyla hayatımda neler kolaylaşırdı?' diye kendisine vurup sorması lazım. Yani otaparka gittiğiniz zaman ücretler çok düşükse, ulaşım düşükse, suyu maliyet fiyatından kullanıyorsan yolların yapılıyorsa, rekreasyon olanların yapılıyorsa, Yani insan bir sabah kalktığı zaman kendi mahallesinde yeşilliklerle dolu olan bir parkta gezmek ister veya o bölgenin içerisinde kültürel faliyetlere katılmak ister, yollarının düzgün olmasını, kanalizasyonunun düzgün olmasını ister. Ya bunlar, bunun hiç düşünmemişler. Bunlar, ‘Vatandaşın cebine elimizi sokalım, ne kadar parayı alırız? Ne kadar onları sıkıntılı bir sürecin içerisinde sokarız.' bunun amacında olmuşlar.”“Şunu anlatmaları lazım, bir süt dağıtmak veya 4 bin tane vatandaşımıza bir yemek dağıtılması ki bunları küçümsemek için söylemiyorum ama yani milyarlarca, yüz milyarlarca diyelim, büyüklüğünde bir bütçesi olan belediyeler için hiçbir şey. Bugün Ankara'da, Hacı Bayram'a gidin, her cuma çıkışında bir vakıf zaten yemek dağıtıyor, bir yiyecek dağıtıyor. Vakıfların, derneklerin çok küçük ölçekte bile olsa yapabildiği bu hizmetleri, büyükşehir belediyeleri devasal bir hizmet olarak bize sunamaz. Yani bugün otopakları makul bir fiyata indirseler hakikaten iyi olurdu. Ama CHP'de böyle bir şey yok.”