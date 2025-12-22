Regaip Kandili Ne Zaman?
“2026 Regaip Kandili, 10 Aralık Perşembe gecesi kutlanacak. Bu mübarek geceye özel ibadetler ve dualar…
2026 yılında Regaip Kandili, yani hicrî 1 Recep 1448, 10 Aralık 2026 Perşembe gecesine denk gelmektedir. Bu gece, üç aylara girişin müjdecisidir ve duaların semaya yükseldiği, rahmetin ihsan edildiği bir manevi atmosfer sunar.
İbadetler & Manevî Havalı Tavsiyeler
Niyetle oruç tutmak (Regaip orucu),
Kur’an-okuma, özellikle rahmet ve mağfiret temalı sureler,
Tekbir, salavat, istiğfar, dualarla geceyi ihya etmek,
Sadaka ve zekât vermek: İyilik kalpleri ısıtırken topluma iyilik yaymanın yollarındandır.