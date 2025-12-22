Sürücüsüz Araç Trafiği!

San Francisco'da Cumartesi günü yaşanan ve yaklaşık 130.000 aboneyi etkileyen büyük elektrik kesintisi, şehirde beklenmedik bir teknolojik soruna daha yol açtı. Pasifik Gaz ve Elektrik Şirketi tarafından bildirilen ve bir trafo merkezindeki yangından kaynaklanan kesinti sırasında, Google'ın çatı şirketi Alphabet'e ait Waymo'nun otonom araçları sokaklarda mahsur kaldı. Sosyal medyada paylaşılan çok sayıda görüntüde, şirketin sürücüsüz SUV araçlarının caddelerde hareketsiz durduğu ve trafik ışıklarının çalışmadığı şehir genelinde ciddi trafik sıkışıklığına neden olduğu görüldü.Bu kaos sırasında bazı kullanıcılar, Tesla araçlarının FSD (Tam Otonom Sürüş) özelliğini kullanarak aynı sokaklarda sorunsuz gezinebildiğini gösteren videolar paylaştı. Elon Musk ise konuyla ilgili attığı bir tweet ile “Tesla Robotaksilerin elektrik kesintisinden etkilenmediğini” belirtti. Waymo sözcüsü Suzanne Philion, The Verge'e yaptığı açıklamada, geniş çaplı elektrik kesintisi nedeniyle araç çağırma hizmetlerini geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu. Şirket, önceliklerinin yolcu güvenliği ve acil durum ekiplerinin geçişini sağlamak olduğunu vurguladı.Pazar akşamı hizmetin yeniden başladığını belirten Philion, kesintinin trafik ışıklarını devre dışı bıraktığını ve büyük bir kilitlenmeye yol açtığını kabul etti. Waymo, bu tür olaylar sırasında teknolojilerinin trafik akışına uyum sağlaması konusunda kararlı olduklarını ve San Francisco şehir yetkilileriyle yakın koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade etti.Şirket, yaşanan olaydan dersler çıkararak hizmet güvenini korumaya odaklandıklarını belirtti.Araçların tam olarak neden hareket edemediği konusunda resmi bir teknik detay paylaşılmadı. Ancak tahminler, elektrik kesintisi nedeniyle baz istasyonlarının aşırı yüklenmesi veya devre dışı kalması sonucu oluşan veri bağlantısı sorunlarına işaret ediyor.Waymo araçları, trafik ışıklarının bozulması gibi karmaşık durumlarla karşılaştığında genellikle uzaktaki bir insan operatörden onay bekliyor. Bu sistem, araç kameralarından canlı görüntü aktarımı gerektirdiğinden, kesinti sırasındaki bant genişliği sorunları araçların komut almasını engellemiş olabilir. Benzer donma olaylarının daha önce Austin ve San Francisco'da da yaşandığı biliniyor.