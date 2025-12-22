Rus Generale Suikast İddiası! Patlama...

Rusya'nın başkenti Moskova'da gece saatlerinde bomba yerleştirilen bir araçta gerçekleşen patlamada Rus Tümgeneral Fanil Fanisovich Sarvarov hayatını kaybetti.Öldürülen generalin Rus ordusunda eğitim faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtildi.Rusya Soruşturma Komitesi (SK) cinayet soruşturması başlattı; Ukrayna'nın olası bağlantısı araştırılıyor.Komite, suçun Ukrayna özel servisleri tarafından organize edilmiş olabileceğini değerlendiriyor.Araç, 22 Aralık sabahının erken saatlerinde Moskova'daki Yasenevaya Caddesi'nde patladı.Soruşturmaya göre, patlayan aracın altına yerleştirilen patlayıcı düzenek uzaktan kumandayla infilak ettirildi.