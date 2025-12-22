ABD'den Epstein Açıklaması!

ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki belgelerin ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili içerikler nedeniyle sansürlü şekilde yayınlandığına yönelik eleştirilere yanıt verdi.'Epstein Kütüphanesi' adlı internet sitesinde yayınlanan ve Trump'ın görüldüğü bir fotoğrafı da içeren bir düzineden fazla dosyanın kısa süre sonra erişimden kaldırılmasına değinen Blanche, 'Bunun Başkan Trump ile hiçbir ilgisi yok' dedi.Erişimden kaldırılan görseller konusunda mağdurların taleplerine işaret eden Blanche, 'Bu tür fotoğraflarla ilgili mağdur hakları gruplarından bildirim aldığımızda, fotoğrafı kaldırıp soruşturma başlatıyoruz. Fotoğrafla (Trump'ın görüldüğü) ilgili soruşturmamız hala devam ediyor. Fotoğraf tekrar yayınlanacak ve tek soru, fotoğrafta herhangi bir sansür olup olmayacağı' değerlendirmesinde bulundu.Epstein dosyalarının tamamının ABD Kongresi'nin belirlediği son tarih olan Cuma günü yayınlanmaması konusundaki eleştirileri de yanıtlayan Blanche, kurbanların isimlerinin ve fotoğraflarının gizlenmesinin uzun zaman aldığını vurguladı.Sürecin zorlu olduğunu aktaran Blanche, 'Yüzlerce avukatın her bir belgeyi incelediği ve mağdurların isimlerinin ve mağdurlardan gelen tüm bilgilerin korunmasını ve gizlenmesini sağladığı çok metodik bir süreçten geçiyoruz. Bu da Şeffaflık Yasası'nın tam olarak öngördüğü şey' diye konuştu.İncelemelerin ardından daha fazla belgenin yayınlanacağının altını çizen Blanche, 'Belgeleri incelemeye ve süreci sürdürmeye devam etmemizin nedeni, mağdurları korumak içindir. Görünüşe göre; Cuma yayınlanan belgelerin eksikliğinden şikayet eden kişiler, mağdurları korumamızı istemeyenlerle aynı kişilerdir' şeklinde konuştu.ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, yayınlanan Epstein belgeleri arasında yer alan ve Trump'ın görüldüğü bir görselin inceleme için geçici olarak yayından kaldırıldığı belirtilerek, 'İnceleme sonrasında, fotoğrafta Epstein kurbanlarından herhangi birinin görüldüğüne dair bir kanıt bulunmadığı belirlendi ve fotoğraf herhangi bir değişiklik veya sansür yapılmadan yeniden yayınlandı' denildi.Açıklama ile birlikte, söz konusu fotoğrafa erişim sağlayan bağlantı adresinin de paylaşılması dikkat çekti.